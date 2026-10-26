Pascual niega una "cacería política" del PP a Luisa Real y pide explicaciones por unos hechos que "están ahí"

Archivo - El consejero de Salud, César Pascual.-ARCHIVO - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual (PP), ha negado que el Gobierno de Cantabria esté detrás "de ninguna cacería política ni de ninguna campaña orquestada" en relación a la investigación abierta a la exconsejera de Sanidad y presidenta del PSOE cántabro, María Luisa Real, por presuntas citas falsas en su agenda como médico de familia en el centro de salud de la calle Vargas, tal y como afirmó este domingo la portavoz socialistas, Ainoa Quiñones, tras la información publicada por El Diario Montañés.

Así lo ha asegurado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha indicado que el asunto está en manos de Inspección Médica del Servicio Cántabro de Salud (SCS), quien tipificará unos hechos que "sí se han comprobado que están ahí", que son "gravísimos", que sugieren "una manipulación" y que requieren de una explicación "inmediata".

"Menos acusaciones y más explicaciones", ha reprochado Pascual a Quiñones, a la que ha contestado que en el PP no hay "ninguna Leire, ni es el partido de las "cloacas ni del fango", como "sí lo es" el PSOE, ha apostillado.

A preguntas de la prensa, el consejero ha explicado que la Gerencia del SCS recibió una carta con la denuncia de unos profesionales el 7 de septiembre y, a raíz de ahí, se inició una investigación preliminar que deduce unos datos.

La Gerencia lo trasladó a Inspección Médica, "exactamente" como en todos los casos, y ésta emitirá un informe. Al respecto, ha defendido que el Gobierno ha actuado con "la máxima prudencia" y "con exquisito cuidado" en la tramitación del procedimiento.

Ha apuntado que en la agenda de Real hay citas por la noche, entradas fuera del horario laboral, cambio de citas presenciales por no presenciales y que las citas de libre disposición están ocupadas hasta febrero.

"¿Por qué hay citas por la noche?", se ha preguntado el titular de Salud, para insistir en que se requiere de una explicación que la socialista "tenía que estar" dando hoy y "no saliendo el domingo el PSOE a acusar al Gobierno de una campaña orquestada".

Ha señalado que esta profesional "había rellenado su agenda hasta febrero, con lo cual la bloquea. Eso es lo constatable", ha dicho, para afirmar que no entra en valoraciones, ni si ha sido una manipulación, dado que es Inspección la que "tiene que buscar los porqués, las justificaciones y escucharla, por supuesto".

Pascual ha insistido en que "no hay ninguna campaña, sino que hay simplemente un procedimiento abierto que un medio de comunicación ha destapado". "No me gusta, lo tengo que decir también, pero entiendo el trabajo de los profesionales de la información. Han conseguido los documentos y los ha publicado", ha matizado.

En cuanto a las consecuencias que pueda acarrear las conclusiones de la investigación para Real, ha subrayado que si Inspección propone un expediente disciplinario tendrá "las consecuencias que tenga", y aunque "no nos podemos adelantar", ha descartado que llegue a perder su condición de médico porque "no es una falta tan grave para eso".

Sin embargo, Pascual sí ha aseverado que estos hechos tienen "una responsabilidad política" porque Real "no es una médico cualquiera". "Conocía perfectamente esto, es la médico que dictó instrucciones cuando era consejera para que se hicieran las agendas de una determinada manera y, por tanto, tiene una doble responsabilidad", ha sostenido, en referencia a la deontológica de la profesión y la política.

"La responsabilidad política de haber ostentado la máxima autoridad de la sanidad en Cantabria. Es que si alguien no podía hacer eso, es alguien que ha ostentado la máxima responsabilidad", ha vuelto a recalcar el consejero.

EL PP INSISTE EN EL CESE DE REAL COMO PRESIDENTA DEL PSOE

También en declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz parlamentario del PP, Juan José Alonso, ha insistido en pedir al secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, el cese de Real como presidenta de la formación socialista en la comunidad, como ya exigieron los 'populares' este domingo después de publicarse la noticia.

Ha acusado al también delegado del Gobierno de ser "el falso adaliz de la sanidad pública" y a los socialistas de "maltratarla", ya que con el bloqueo de las agendas "se alargan las consultas" o se "bloquean las urgencias", con lo que los perjudicados son los pacientes.

Alonso ha pedido a Casares "un poquito más de vergüenza y de autocrítica" y le ha urgido a que, si Real no dimite, la ceda de su responsabilidad en el PSOE. De lo contrario, es "cómplice y lo consiente".

Por último, ha incidido en el paso de Real por la Consejería de Sanidad cuando en 2018 dos altos cargos fueron condenados por prevaricación a 14 y a 11 años de inhabilitación.

DOS MÉDICOS DAN SU APOYO A REAL

Por otra parte, los médicos Charo Quintana y Antonio Jiménez han expresado públicamente a través de un comunicado su apoyo a María Luisa Real, y han señalado que quienes la conocen desde hace años están "seguros del resultado de una instrucción que ha dejado de ser interna para convertirse en un juicio público sin garantías".

Y es que ambos, que han dejado claro que no cuestionan que la Gerencia de Atención Primaria investigue una queja recibida, han denunciado que una investigación que por "su naturaleza debe ser reservada" haya llegado a la prensa "con todo lujo de detalles, con el nombre de la profesional y su fotografía, antes de que se haya escuchado a las partes, valorado las pruebas y alcanzado conclusiones".

"Se ha señalado a una presunta culpable, cuando en democracia lo obligado es tratarla como presunta inocente", han subrayado estos profesionales, que han criticado que el PP haya pedido la dimisión o el cese de Real en el PSOE sin que Inspección Médica haya "terminado su trabajo y sin haber oído a la interesada".

Al respecto, han indicado que no se trata del primer caso en el que los 'populares' "señalan públicamente a médicos comprometidos", para lo que han hecho referencia al caso del cirujano Luis Alberto Martos en Madrid, acusado de practicar sedaciones irregulares, asunto que la Audiencia Provincial de Madrid archivó en 2008. También han dicho que es "una cortina de humo" del Gobierno para "tapar" la situación del SCS.

Por ello, Quintana y Jiménez han pedido "respeto escrupuloso a la presunción de inocencia y al derecho de defensa" de Real; que se investigue el origen de la filtración; que Inspección Médica concluya su trabajo "con rigor, con audiencia de la interesada y sin presiones políticas ni mediáticas" y que "quienes han emitido juicios condenatorios anticipados los retiren y esperen al resultado de la investigación.