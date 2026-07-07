Pascual postula a Cantabria como laboratorio europeo de la salud basado en datos

El Consejero De Salud, César Pascual, Clausura El Encuentro De La UIMP 'Salud Digital Basada En Valor: Datos Y Gestión De Precisión Con Impacto Clínico’ - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, ha postulado Cantabria como candidata a convertirse en un laboratorio europeo de la salud basado en datos por su "excepcional" cohesión institucional y científica y al tamaño "pequeño y manejable", que "permite experimentar y hacer muchas cosas".

A esto se añaden hospitales de referencia, capacidad investigadora y una ciudadanía "muy comprometida", que se suman a la voluntad de "construir algo singular y gente que esta legislatura lo impulsa", ha dicho.

Cantabria ha optado por "pensar a largo plazo" y apostar "de forma decidida" por convertirse en el lugar que sea capaz de utilizar esos datos "exclusivamente" para que las personas vivan mejor. Así lo corroboran, según el consejero, proyectos como Cohorte Cantabria, la genómica, la arquitectura del dato sanitario, salud digital, inteligencia artificial responsable o medicina personalizada, "que no son proyectos tecnológicos, sino profundamente humanos".

Para Pascual, Cantabria puede ser "el sitio idóneo" para conectar ciencia, asistencia sanitaria, innovación y confianza e implicación ciudadana y, con ello, "uno de los lugares más avanzados de Europa". "Si lo hacemos bien, podemos conseguir que miles de personas vivan más y mejor", ha dicho.

"En definitiva, es una nueva forma de entender la salud que, si se logra, implicará una nueva forma de entender el futuro", ha subrayado.

Estas han sido algunas de las reflexiones que el consejero ha compartido durante la clausura del encuentro 'Salud Digital basada en valor: datos y gestión de precisión con impacto clínico', que se ha desarrollado este lunes y martes, organizado por la Consejería y el Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL) en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Junto a Pascual han participado en la clausura del encuentro el director general de Planificación, Ordenación, Gestión del Conocimiento y Salud Digital, Óscar Fernández Torre, y la subdirectora general de Salud Digital, Rocío Montalbán, ambos directores del curso.