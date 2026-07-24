El paseo marítimo de Santander acoge una exposición de la UC sobre el eclipse solar del 12 de agosto - UC

SANTANDER, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) acerca el eclipse total solar del próximo 12 de agosto a través de una exposición en el paseo marítimo en Santander que permanecerá expuesta hasta el día 11 del mismo mes.

La exposición, promovida por de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación y el Instituto de Física de Cantabria (IFCA, centro misto CSIC-UC), se ha realizado en la Escuela de Arte de Cantabria Roberto Orallo, con la supervisión de la UC y del IFCA y se desarrolla bajo el título 'La noche diurna'.

El objetivo es acercar a la ciudadanía el eclipse solar a través del arte, según ha destacado la investigadora del IFCA, Rosa María Domínguez.

Para ello, cada una de las 14 representaciones de las que consta la exposición representa lo que va a ser el eclipse total de forma científica: "qué vamos a ver y qué va a ser el eclipse, así como las precauciones que debemos adoptar para ver el fenómeno astronómico con seguridad".

Cada una de las ilustraciones, que recogen las diferentes fases del fenómeno astronómico, han sido realizadas por 14 alumnos de segundo curso del Grado Superior de Ilustración de la Escuela de Arte de Cantabria Roberto Orallo, coordinados por las profesoras de los módulos de Proyectos, Laura García Velasco, y de Medios Informáticos Aplicados a la Ilustración, Sheila Bravo.

"Todas son elaboraciones originales, partiendo de herramientas tradicionales de la ilustración aplicadas posteriormente a un contexto digital", ha explicado García Velasco, quien ha subrayado "la importancia que tiene la ilustración vinculada a distintos ámbitos como puede ser la ciencia y el alcance comunicativo que pueden tener las imágenes".

En este sentido, ha puesto en valor "que tienen gran pregnancia visual, son muy potentes y resultan muy adecuadas para comunicar" lo que va suponer el eclipse del 12 de agosto. "Entender cómo va a tener lugar, qué fenómenos vamos a poder ver, en ese momento, utilizando un lenguaje visual atractivo para poder comunicar este mensaje de forma clara".

'La noche diurna' incluye siete tótem a lo largo del paseo marítimo en Santander en los que se puede encontrar información sobre el sol como fuente de energía, la franja del territorio español que se verá afectado por el eclipse y sus fases, o el instante del momento de oscuridad total.

La muestra también ha contado con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y del Centro de Investigación de Medio Ambiente (CIMA), el Ayuntamiento de Santander y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

En la presentación de la exposición, además de Rosa María Domínguez y Laura García, han estado presentes la vicerrectora de Coordinación y Comunicación, Mar Marcos; el director del Área de Comunicación Científica, Alberto Coz; el director de la Escuela de Arte de Cantabria Roberto Orallo, Jesús García Gómez; el jefe de Estudio de la escuela, Juan José Fuentes Alegría, y los alumnos participantes en el proyecto Kai Nnamani y Claudia Rioseras.