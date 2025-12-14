Paula Fernández llama a la unidad del PRC para volver al Gobierno y acusa al PP de intentar "dividir" al partido

La diputada del PRC y candidata del partido a la Presidencia de Cantabria en las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

Critica al Gobierno de Buruaga, del que "desconfía", y reta a Buruaga a mantener un debate público sobre la situación de Cantabria

MOGRO (MIENGO), 14 (EUROPA PRESS)

La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria en las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández, ha hecho este domingo un llamamiento a la unidad de los regionalistas y lograr, así, volver a gobernar Cantabria y ha acusado al PP de "intentar dividir" al partido.

"Dicen que en el PRC hay dos almas, pero se equivocan (...) Este partido tiene muchas almas pero, que no se equivoquen, un solo corazón que late al unísono y que no va a dejar de latir por mucho que se empeñen", ha advertido este domingo Fernández al PP durante su intervención al inicio de la comida de Navidad del partido, en el Hotel Milagros Golf de Mogro (Miengo).

Esta comida, a la que han asistido un millar de integrantes del partido, llega en la misma semana en la que una decena de alcaldes y números 1 regionalistas en los municipios han amenazado con irse del partido si no se produce "un cambio" por parte de la dirección regional para apoyar y aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026, diseñados por el Gobierno del PP, en minoría parlamentaria, y tumbados por la oposición.

Ese movimiento interno entre los líderes municipales regionalistas estaría 'capitaneado' por el alcalde de Ribamontán al Mar, Francisco Asón, que no ha acudido a la comida, una ausencia que, según han confirmado fuentes regionalistas, es habitual ya que nunca acude a esta cita navideña.

En este contexto, al que no ha hecho referencia de forma expresa durante su discurso, Fernández ha llamado a los regionalistas a trabajar "unidos para devolver lo que Cantabria está perdiendo y para que concluya un Gobierno (del PP) ineficaz; que se mueve por sus propios intereses" y "que ha paralizado la región y que no aporta soluciones a los problemas, que no hacen más que crecer".

"Este Gobierno vive con 'Alicia en el País de las Maravillas'; impide que crezcamos al mismo ritmo que la media española y empuja cada vez a más personas a entrar en el umbral de la pobreza y la exclusión social", ha afirmado Fernández sobre el Ejecutivo regional, del que "desconfía", sobre todo, de "la forma de concebir la política" de la presidenta de Cantabria y del PP regional, María José Sáenz de Buruaga, y "de su incapacidad de llegar a acuerdos, de sus continuas amenazas de convocar elecciones y de su arrogancia política con la que desprecia a los cántabros".

Ha sido en este momento cuando Fernández ha retado a Buruaga a mantener un "debate público para que se conozca la realidad auténtica de Cantabria".

Fernández ha defendido que "lo mejor que puede suceder a Cantabria es que el PRC gane las elecciones autonómicas y municipales" y, para ello, "es necesario que todos miremos al futuro". "Si continuamos unidos, seremos imparables", ha afirmado.

DENUNCIA UNA "CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO" DEL PP CONTRA ELLA

En su intervención, Fernández ha denunciando estar sufriendo "una campaña de desprestigio, incluso personal, por parte del PP. "Se están empleando a fondo con todos los medios a su alcance", ha censurado.

Ante ello, Fernández, aprovechando una cita de Concha Espina, ha advertido a "los que tratan de ofendernos" que "al PRC nada nos hiere donde habitamos". "Porque es nuestra tierra, donde hemos nacido y a la que vamos a defender a ultranza siempre", ha subrayado.

Pese a estos ataques, la candidata regionalista ha asegurado tener la "fuerza, la energía, la experiencia y la firme convicción de seguir trabajando de manera incansable y juntos que devolvamos a Cantabria lo que se merece, que es un Gobierno del PRC". "Eso es lo que vamos a conseguir", ha sostenido Fernández, que ha instado a los integrantes de su partido a "evitar que la política se reduzca a ruido y a espectáculo".

EL PRESUPUESTO

Y en alusión al hecho de que el PRC no haya alcanzado este año un acuerdo con el PP para el presupuesto de Cantabria de 2026, Fernández lo ha achacado a los "incumplimientos" por parte del PP de los dos anteriores, que sí apoyaron los regionalistas, y al rechazo de los populares a las condiciones aprobadas por la Ejecutiva del partido para sentarse a negociar.

Pese a que el proyecto de ley de presupuestos de 2026 ya ha sido devuelto por el Parlamento al Ejecutivo al prosperar una enmienda a la totalidad por el voto de PRC, PSOE y Vox, Fernández ha vuelto a reclamar "voluntad de diálogo a quien tiene la obligación y la responsabilidad de dotar a los cántabros de un presupuesto".

En este sentido, ha afirmado que el PRC lleva tres semanas esperando "una llamada de la presidenta para sentarnos a negociar de verdad estos presupuestos". "Porque todos queremos presupuestos. Claro que sí, señora Buruaga. La pedimos responsabilidad política", ha aseverado Fernández, que ha pedido a la presidenta cántabra que "no confunda intencionadamente a la ciudadanía".

FUTURO DE CANTABRIA "SIN INJERENCIAS DE LOS PARTIDONES DE MADRID"

Por otra parte, Fernández ha defendido una Cantabria que decida por sí misma, que diseñe su futuro sin injerencias de los partidones de Madrid, unos partidones que cada día nos generan a todos más vergüenza".

"¿Qué podemos esperar de un Partido Popular vendido a las proclamas de una extremista como Ayuso? ¿Qué podemos esperar de este PSOE, envuelto cada día en nuevos escándalos de corrupción, de tratamientos vejatorios a las mujeres por parte de un número creciente de dirigentes?Como mujer, os lo digo de verdad, estos comportamientos me producen verdadero asco, sobre todo cuando no se ataja con la forma contundente que debe de hacerlo el Gobierno", ha indicado.

Además, ha subrayado que Pedro Sánchez debe decir ya "de una vez por todos cuándo va a convocar las elecciones" porque "su actuación es insostenible".

"Y le pedimos una cosa más, que nos reserve un escaño a los regionalistas porque esta vez nos vamos a volver a ir a Madrid", ha afirmado.