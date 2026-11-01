El PCTCAN reúne a empresas del parque y profesionales de la región para explorar oportunidades de colaboración

Foto de familia de Bisalia Café, en el PCTCAN. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN ha celebrado esta semana una nueva edición de Bisalia Café, un encuentro organizado en colaboración con Cantabria Remota para conectar a empresas del parque con profesionales internacionales que viven y trabajan en Cantabria.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha informado de que la jornada, celebrada en el Edificio Bisalia, ha contado con medio centenar de participantes, entre ellos, representantes de empresas del Parque, profesionales que trabajan en remoto y representantes de la Administración.

El objetivo ha sido facilitar el conocimiento mutuo, identificar capacidades complementarias y explorar posibles vías de colaboración entre el tejido empresarial del PCTCAN y el talento internacional que reside en la región.

La iniciativa responde a la voluntad de acercar a las empresas del Parque perfiles profesionales con experiencia en distintos mercados y sectores, desde la tecnología, la programación y el análisis de datos hasta la consultoría, la gestión de proyectos, el marketing, la creatividad y la investigación, entre otros ámbitos.

A diferencia de otros formatos de encuentros empresariales, Bisalia Café se ha planteado como un espacio de conversación y escucha, sin presentaciones comerciales ni compromisos previos.

La dinámica ha combinado breves presentaciones de las empresas participantes con tres rondas de conversaciones en grupos reducidos, que han permitido a los asistentes compartir sus actividades, necesidades y áreas de interés.

La sesión, desarrollada en español e inglés, ha concluido con un espacio de conversación abierta.

La metodología ha sido facilitada por Juan Pérez Torralbo, de Cantabria Remota y NomadFlow, que ha seguido el enfoque de trabajo colaborativo empleado en una sesión celebrada el pasado 11 de marzo, en la que empresas y profesionales plantearon distintas fórmulas para impulsar nuevas relaciones y actividades en Bisalia Co.Lab.

De aquel trabajo surgió la propuesta de organizar un encuentro de estas características, que se ha materializado esta semana.

El encuentro busca convertir la diversidad de perfiles profesionales presentes en Cantabria en una oportunidad para las empresas del PCTCAN, favoreciendo el intercambio de conocimiento y la identificación de posibles colaboraciones que puedan desarrollarse a medio plazo.

Tras la jornada, la organización recopilará los resultados de forma agregada y los compartirá con los participantes para identificar posibles líneas de continuidad.

Algunas de las conexiones que surjan podrán tener seguimiento en el Living Lab previsto para el 18 de noviembre.