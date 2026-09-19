Las peñas entregan a distintas causas sociales más de 27.500 euros recaudados en la Semana Grande de Santander

Las peñas de Santander entregan a distintas asociaciones lo recaudado durante la Semana Grande. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha presidido este sábado la entrega de los 27.627 euros recaudados a través de las comidas y cenas solidarias protagonizadas por las peñas durante la celebración de la Semana Grande de la ciudad.

Este año, la entrega de la recaudación a los representantes de las distintas entidades y causas sociales se ha celebrado en el marco de una comida de hermandad que ha tenido lugar este sábado en las pistas de Duque de Ahumada, en la calle Alta, y en la que además ha habido juegos para los más pequeños y música, ha explicado el Consistorio en un comunicado.

Igual ha destacado el éxito que un año más ha tenido este proyecto solidario y la colaboración demostrada por las peñas y santanderinos.

"Me siento muy orgullosa de todos vosotros y de la generosidad demostrada un año más por todos los vecinos", ha añadido.

Tal y como ha recordado, de las 40 peñas con las que cuenta la ciudad, la gran mayoría históricas y muchas nuevas que se suman cada año, un total de 24 organizaron estos eventos dinamizando diferentes barrios y zonas de la ciudad donde tienen sus sedes.

"La Semana Grande es también solidaridad y las peñas han desempeñado un papel fundamental en ese magnífico resultado que se engrandece cada año", ha remarcado.

Del mismo modo, la regidora ha tenido palabras de agradecimiento para las entidades beneficiarias por la labor que realizan y ha remarcado la colaboración municipal con quienes trabajan por mejorar la calidad de vida de colectivos con necesidades especiales y grupos vulnerables.

Los fondos recaudados a través de las actividades de las peñas se han entregado este año a favor de Buscando Sonrisas, Cáritas Diocesana, el Banco de Alimentos, la asociación de Esclerosis Múltiple, las Hermanas Operarias, ALOUDA, APTACAN, la asociación Izara, 'Todos somos Iván', canELA y Cantabria Acoge, Pelones Cantabria, Cocina Económica, Medicus Mundi, Asociación Síndrome de Williams, AMARA Cantabria y APAPACHANDO.