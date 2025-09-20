Las peñas de Santander entregan a distintas causas sociales los 21.000 euros recaudados en Semana Grande

Las peñas entregan a distintas causas sociales los cerca de 21.000 euros recaudados en Semana Grande - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las peñas de Santander han entregado este sábado a representantes de distintas entidades y causas sociales los 20.932 euros recaudados a través de las comidas solidarias que han protagonizado en el marco de la Semana Grande 2025.

El acto, presidido por la alcaldesa, Gema Igual, ha contado con una comida de hermandad que ha tenido lugar en las pistas de Duque de Ahumada, en la calle Alta.

La regidora, acompañada por el concejal de Dinamización Social, Fran Arias, ha destacado el éxito que un año más ha tenido este proyecto solidario y la colaboración demostrada por las peñas y santanderinos.

Ha recordado que de las más de 25 peñas de la ciudad, la gran mayoría históricas y muchas nuevas que se suman cada año, un total de 19 organizaron estos eventos dinamizando diferentes barrios y zonas de la ciudad donde tienen sus sedes. "La Semana Grande se ha convertido en un éxito y las peñas han desempeñado un papel fundamental en ese magnífico resultado", ha añadido.

Del mismo modo, la regidora ha tenido palabras de agradecimiento para las entidades beneficiarias por la labor que realizan en la ciudad, y ha remarcado la colaboración municipal con quienes trabajan por mejorar la calidad de vida de colectivos con necesidades especiales y grupos vulnerables.

Los fondos recaudados han ido para Buscando Sonrisas, Cáritas Diocesana, Banco de Alimentos de Cantabria, Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS), Asociación para niños con enfermedades raras y sin diagnóstico en Cantabria (APAPACHANDO), Medicus Mundi y Hermanas Operarias (El Alisal).

Además, han recibido fondos ALOUDA por un Sáhara libre, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Cantabria (AFAC), Asociación Cántabra de Esclerosis Lateral Amiotrófica (CanELA), Cantabria Acoge, Pelones Cantabria, APTACAN (Autismo Cantabria), Cocina Económica de Santander, Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple, ASARGA (Asociación en Cantabria de apoyo a pacientes y familias con sarcoma) y AMARA Cantabria (Asociación de padres de niños con cáncer), ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.