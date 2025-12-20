Pensionistas reivindican con villancicos unas pensiones "dignas"

Pensionistas reivindican unas pensiones "dignas" con villancicos - EUROPA PRESS

SANTANDER 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de pensionistas ha reivindicado este mediodía en Santander unas pensiones "dignas" a través de villancicos protesta que han cantado en una de las zonas más céntricas de la ciudad.

Convocados por la Coordinadora Cántabra de Pensionistas, es el segundo año que protagonizan esta protesta con la que pretenden poner voz a sus "verdades" y "cantarlas" al Gobierno autonómico (PP) y central (PSOE-Sumar).

Así, la mayor parte de la iniciativa ha tenido lugar en la plaza Juan Carlos I, donde acompañados de panderetas y guitarra han entonado villancicos tradicionales como 'Los peces en el río', 'Campana sobre campana' o 'Ande la marimorena', pero con letras transformadas.

En concreto, cada uno de ellos ha tenido un mensaje. De esta manera, con 'Los peces en el río' han querido exigir unas pensiones "dignas"; con 'Campana sobre campana' han denunciado una sociedad "injusta y discriminatoria", y con 'Ande la marimorena', "la corrupción y las privatizaciones que tanto nos cuestan a todos y todas".

Además, también han protestado por otras "injusticias" como "el acoso que sufren las mujeres y la discriminación económica que soportan".

A ello han incluido la defensa de unos servicios públicos de "calidad", que haya "suficientes" plazas públicas en residencias y "acabar" con las listas de espera que "nos matan y desesperan".