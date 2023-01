Pérez-Nievas (Cs) presenta en Santander la candidatura 'Renace Tu Partido' liderada por Vázquez

Su objetivo es "ganar" y gobernar Cantabria, Santander y otros ayuntamientos "importantes"



SANTANDER, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Navarra y candidato a coordinador nacional de esta formación, Carlos Pérez-Nievas, acompañado por el diputado de Cs en Cantabria, Félix Álvarez, ha mantenido este domingo un encuentro con afiliados de Santander para explicar el proyecto de la candidatura 'Renace Tu Partido', liderada por Adrián Vázquez, de cara las elecciones de este año.

En declaraciones a los medios, Pérez-Nievas ha afirmado que la aspiración de su candidatura es "ganar" y "gobernar en Cantabria, en el Ayuntamiento de Santander y ayuntamientos importantes" de la Comunidad Autónoma.

Un gobierno para el que sería necesario pactar, pero para el que Cs no tiene socios preferentes, que es "lo que la afiliación ha dicho". "La afiliación dice que no va a aceptar que el partido le imponga unos socios antes de que se produzca los procesos electorales", ha subrayado.

Así, ha asegurado que cada comunidad y cada ayuntamiento tendrá su programa. Aunque las líneas maestras están marcadas en la ponencia valores "y de ahí no saldrá nadie", cuando se produzca el proceso electoral "veremos dónde se coloca Ciudadanos", un partido que "en cualquier proceso electoral aspira siempre a ganar".

"Otra cosa es que sea difícil, pero nuestra aspiración es ganar, gobernar esta Comunidad... y una vez que veamos el resultado, lo que tenemos que hacer es tener nuestro programa y negociar con aquellos que la ciudadanía haya puesto por delante nuestro", ha defendido.

Pero ha insistido que "será después cuando se pactará y decidirá cuál es el socio. No pondremos líneas rojas pero no porque una candidatura lo diga: es que la afiliación nos ha dicho claramente que no quiere que eso se vuelva a producir", ha remarcado.

Pérez-Nievas ha recordado que en estos momentos hay dos listas en Ciudadanos --la otra está liderada por Edmundo Bal-- si bien la intención "que hemos tenido siempre, desde el principio, fue tratar de hacer una lista común", lo que finalmente no ha sido posible.

En este sentido, ha opinado que "viendo la deriva que está tomando" la situación, "creo que Bal está trasladando esto a una obsesión personal con Inés Arrimadas", algo que en su opinión está "absolutamente fuera de lugar".

"Inés ha decidido mantenerse al margen. Creo que Edmundo está haciendo un ataque personalista y es lo peor que nos puede pasar: esto no es un debate de personalismos, es de ideas e ideas tenemos".

"Lo que no podemos permitir es que acabamos trasladando que esto es una guerra de egos. No hay egos en este planteamiento. Algunos han pretendido hacerlo. Por eso tenemos que trasladar que hay ideas, que hay partido. Nosotros representamos objetivamente la opción política de centro que representa la amplísima mayoría", ha defendido.

Unas ideas y valores políticos que incluyen que Cs no pacte previamente con ningún partido ni exista ninguna opción preferente; que permiten "mucha más libertad de pactos en cada territorio tanto para buscar alianzas o aliados, como a la hora de hacer programas y plantear que cada territorio tiene sus propias singularidades y por lo tanto hay que respetarlo".

La candidatura de Vázquez quiere convertir Cs en un partido liberal como los que existen en la Europa Occidental, que aspiran a un porcentaje de participación que no es el mayoritario, pero que condiciona a los gobiernos, tanto conservadores como socialdemócratas.

Y también ser una opción contra las "derivas absolutamente separatistas y radicales que están marcando las políticas de este país". Porque, en su opinión, si al Partido Popular le faltaran diputados para alcanzar el poder, "volverá a pactar con los mismos que está pactando Sánchez: estoy convencido de que PNV y Esquerra serán socios prioritarios", ha sostenido, asegurando que, para evitar esta situación, "la única alternativa es un partido de centro de verdad, un partido liberal que ocupe ese espacio".