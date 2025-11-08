El periodista Ribagorda, proclamado Orujero Mayor de la Fiesta del Orujo de Potes, enciende la alquitara

SANTANDER, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El periodista y presentador José Ribagorda ya es el Orujero Mayor de la 33ª Fiesta del Orujo de Potes, declarada de Interés Turístico Nacional.

Su proclamación se ha celebrado esta tarde en el escenario de la plaza de La Serna en presencia de cientos de espectadores y ha estado precedida por el tradicional desfile por las calles de la capital lebaniega.

Ribagorda ha expresado su gratitud por ser nombrado Orujero Mayor de una "bellísima comarca que no conocía y que tiene unos principios únicos como son la defensa de la tradición que les hace ser singulares".

Además, se ha sentido "muy feliz" en una fiesta que honra a un producto al que ha calificado como "alma líquida de esta comarca". "Viva Potes y su fiesta del orujo y Viva Cantabria", ha concluido.

El homenajeado ha estado acompañado en el escenario por el alcalde de Potes, Javier Gómez, en un acto que también ha contado con la presencia de los consejeros de Turismo y de Fomento, Luis Martínez Abad y Roberto Media, respectivamente, entre otras autoridades.

Martínez Abad, que ha ensalzado la elaboración con métodos tradicionales del orujo, ha destacado la "implicación" del sector hostelero y la "hospitalidad" de los lebaniegos en la fiesta, y ha hecho un llamamiento a disfrutarla "con responsabilidad".

Y para el alcalde de Potes, esta fiesta es "un reconocimiento a nuestros antepasados por habernos legado la mejor fórmula del orujo".

Tras la proclamación, la comitiva ha presenciado el encendido de la alquitara por parte de Ribagorda, en la caseta del Ayuntamiento, y ha visitado el resto de casetas de las seis empresas orujeras que participan en la presente edición --El Coterón, Mariano Camacho, Marrubio, Martínez de Cos, Picos de Cabariezo y Sierra del Oso--.

La jornada se cerrará con la cata comentada de los aguardientes de las productoras lebaniegas que aspiran a conseguir la Alquitara de Oro del Gobierno de Cantabria al mejor orujo de 2025.

ALQUITARA DE ORO

Este domingo, la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, entregará la Alquitara de Oro en un acto que tendrá lugar a las 12.30 horas, en La Serna.

Durante la mañana se celebrarán diferentes actividades para ambientar la jornada dominical. Así, a partir de las 11.00 horas, también en la carpa instalada en la plaza de La Serna, se impartirá un taller artesanal y creativo a cargo de Beatus Ille.

Y, a las 12.00 horas, se presentará en el escenario la actuación folclórica Liébana tradicional a la que seguirá, a las 13.00 horas, la habitual degustación de borono con repinaldas.