Peritos de El Bocal inciden en el mantenimiento de la pasarela y el uso de materiales "mucho más baratos"

Archivo - Servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 15 May. (EUROPA PRESS) -

Varios de los peritos que han comparecido este viernes ante la jueza que investiga el colapso mortal de la pasarela costera de El Bocal, en Santander, han incidido en la relación entre el mantenimiento de la estructura de madera y el accidente del pasado 3 de marzo, en el que fallecieron seis estudiantes y una joven más resultó herida grave.

Además, uno de ellos, el experto contratado por las familias de las víctimas, ha señalado que en su construcción -en el año 2014- se emplearon materiales "mucho más baratos", como acero galvanizado en vez de inoxidable en las piezas metálicas del puente, que permanece precintado y cerrado desde el trágico siniestro.

Dentro de la instrucción abierta para esclarecer lo ocurrido se ha practicado la prueba pericial ante la magistrada de la Plaza 1 de esa sección del Tribunal de Instancia de Santander, que ha comenzado pasadas las nueve y media de la mañana con el ingeniero de Caminos seleccionado a instancias de la titular del órgano judicial y se ha prolongado durante casi cinco horas.

Así, ha concluido cerca de las dos y media de la tarde tras la declaración del perito propuesto por el director del proyecto de la senda costera y actual jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, uno de los seis investigados en la causa (también lo están otros dos funcionarios de la Demarcación, el ingeniero que diseñó el proyecto, una policía local y una operadora del 112). Ese experto ha apuntado a la falta de mantenimiento como causa del derrumbe.

Por su parte, el perito judicial se ha ratificado en el informe que elaboró tras los hechos, en el que concluyó que la pasarela cedió y se rompió por la rotura de un herraje por efecto de la corrosión, lo que causó un fallo de la unión de apoyo de vigas secundarias de la estructura de madera sobre vigas principales.

Y señaló además que no constaba un plan de mantenimiento y el que se hizo fue "insuficiente", mientras que la labor de inspección fue "negligente, si es que se llegó a hacer", extremos en los que se ha reafirmado ahora este profesional independiente. Ha declarado durante casi una hora en la que ha incidido en la importancia del mantenimiento de la pasarela, fundamentalmente a preguntas de algunas partes, mientras que la jueza ha centrado más sus cuestiones en los herrajes, que como ha reiterado tenían que ser de acero inoxidable.

Además, en opinión de este experto, el haberlos colocado de otro material constituye en sí mismo un fallo de diseño de la pasarela, según ha expuesto en el salón de actos del complejo judicial Las Salesas de Santander donde se ha celebrado la pericial.

MATERIALES MUCHO MÁS BARATOS

En la misma prueba ha intervenido el experto elegido por la acusación particular, ejercida por familiares de las víctimas mortales y por la única superviviente. Se trata de Ricardo Díaz, decano y presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España, que también se ha ratificado en su informe, según el cual el colapso de la pasarela obedeció al diseño de la estructura, los materiales metálicos empleados y la falta de mantenimiento.

Este investigador ha explicado, sobre todo a cuestiones planteadas por la magistrada, las diferencias entre el acero inoxidable que se debería haber utilizado en los herrajes y el acero galvanizado (metal recubierto de zinc) finalmente empleado, y que es "mucho más barato", aunque el uso de este último en detrimento del primero supuso, en términos económicos y de ahorro en este proyecto, "el chocolate del loro".

Según ha indicado, los elementos usados se deberían haber cambiado en 2015 ó 2016 "como muy tarde", esto es, dos años después de la construcción de la pasarela, porque al cabo de ese tiempo y teniendo en cuenta las cantidades de zinc empleadas en su cobertura, el metal está ya "desnudo", más teniendo en cuenta que se ubica en un espacio al aire libre junto al mar.

Así, el deterioro experimentado se ha "comido" más de "un centímetro" de acero y "los herrajes son inexistentes", según este experto, para quien en el diseño de una estructura está "comprometido" también el material, además de la propia función de la instalación. Asimismo, es importante la seguridad y el mantenimiento que, en este caso y a su juicio, habría pasado por desmontar toda la pasarela (en 2024 se llevaron a cabo labores, pero se limitaron a las barandillas laterales).

Ricardo Díaz, que también es catedrático de Ingeniería Química y Materiales de la Universidad CEU Fernando III, ha acudido a la sesión con pequeñas piezas de corcho o poliexpán que simulan las distintas partes del puente de madera siniestrado y otros objetos (como palillos a modo de herrajes) para ilustrar a la magistrada y a las partes personadas la disposición de los diferentes elementos conforme al diseño y a lo construido y para 'recrear' el colapso.

Asimismo, ha traído dos bolsitas con vestigios de materiales de la estructura siniestrada que recogió durante la inspección que realizó en el lugar de los hechos y se lo ha entregado a la jueza. De acuerdo con este experto químico, de dichas muestras se desprende que el material metálico no era acero inoxidable y sí galvanizado.

Tras este ingeniero Químico, que representa a las familias de los seis fallecidos (de Cantabria, Guadalajara, Almería y Vizcaya --3--) y de la única superviviente (de Álava), ha comparecido también durante media hora el perito del Ayuntamiento de Santander, personado como posible responsable civil subsidiario en esta causa en la que, además, están investigadas la agente de la Policía Local de la ciudad y la gestora del 112 que atendieron el día anterior a la tragedia la llamada de un vecino de Monte alertando del mal estado de la pasarela.

También lo están dos funcionarios más de Costas: el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación hasta 2023 y el actual responsable del cargo, Enrique Rodríguez, cuyo perito ha comparecido durante más de una hora en penúltimo lugar, antes del profesional designado por Osorio, y que se ha centrado en la falta de mantenimiento como causa del colapso.