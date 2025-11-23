Permanecen cerrados el puerto de Lunada y los accesos al mirador del Chivo y al collado de Llesba

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nieve mantiene este domingo cerrados al tráfico el puerto de Lunada (CA-643) y los accesos al mirador del Chivo y al collado de Llesba en Alto Campoo.

En concreto, en Lunada no es transitable el tramo de la CA-643 entre los kilómetros 6 y 14,3 en San Roque de Riomiera-Puerto de Lunada.

Según la información de la web Carreteras de Cantabria, dependiente del Gobierno regional, es necesario circular con precaución por las vías CA-280 (Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo), CA-730 (Matamorosa-Arija), CA-171 (Reinosa-Corconte) y CA-183 (Reinosa-Brañavieja) por la presencia de nieve y/o hielo.