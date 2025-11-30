Una persona herida tras volcar el coche en el que circulaba por la A-8 a la altura de Laredo - 112 CANTABIA

LAREDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida esta tarde en un accidente de tráfico al volcar el coche en el que circulaba por la Autovía del Cantábrico, A-8, a la altura de Laredo.

Según ha informado el servicio de emergencias del Gobierno de Cantabria, que no ha concretado el género de la víctima, el siniestro se ha producido concretamente en el kilómetro 141,4 de esta vía.

El 112 Cantabria ha movilizado hasta el lugar a los bomberos del ejecutivo regional, así como efectivos de la Guardia Civil y del 061. La ambulancia de los servicios sanitarios ha trasladado a la víctima hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para que sea atendido por personal facultativo.