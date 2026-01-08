Los pescadores cántabros urgen "certezas" para la costera del verdel: "No sabemos ni cuánto podemos pescar"

Archivo - Barcos amarrados en el puerto de Santoña - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los pescadores cántabros han reclamado "certezas" para la próxima campaña del verdel ya que en la actualidad todavía hay un TAC (Totales Admisibles de Capturas) "provisional", pues si bien la Comisión Europea acordó una reducción del 70 por ciento de la cuota para este 2026 en el Altlántico Norte y Mediterráneo, los estados costeros han fijado ese recorte en el 48% en tres años.

Y "no es lo mismo una bajada del 70 que del 48", ha evidenciado el presidente del sector en la región, César Nates, en declaraciones a Europa Press al término de la reunión mantenida este jueves en el Ministerio, a la que han entrado con "incógnitas" y salido con "incertidumbre".

"No sabemos ni los peces que podemos pescar", se ha lamentado el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, quien se ha fijado como "línea roja" para conocer el TAC el próximo 26 de enero, cuando se reúne el Consejo de Ministros de la Unión Europea, aunque espera que haya un acuerdo antes de esa fecha. "Cuanto antes", ha apostillado.

Nates ha aprovechado el encuentro con la Secretaría General de Pesca para exponer en Madrid la situación y los problemas de los pescadores cántabros tras un 2025 "catastrófico" para la flota más artesanal, punto en el que entre otros extremos se ha referido a la caída de ingresos y ha puesto como ejemplo el precio medio del verdel de 2 euros.

Así, de confirmarse la propuesta de la UE para esta especie -también denominada caballa y que, si bien no es la "principal" costera en la región, sí es "importante"- los pescadores "irán a la mar sin esperanzas".

El armador y expatrón mayor de la Cofradía San Martín de Laredo se ha quejado de que a día de hoy no hay "nada claro" en relación con esa pesquería y está "todo cogido con pinzas". Ante esto, reclama que se aplique el mismo recorte de capturas a "todos" los pescadores.

En este sentido, ha apuntado que los problemas asociados a la escasez de verdel derivan de la sobrepesca practicada por los estados costeros durante una década, por lo que a su juicio no puede exigirse ahora "esfuerzo y sacrificio" a los países que han estado "cumpliendo" durante ese tiempo.

La reducción del 70% en las cuotas de captura del verdel fue acordada hace casi un mes en la reunión negociadora de la Comisión Europea, para fijar los TAC y cuotas para este año.

Tras dos jornadas de negociación en Bruselas los 27 alcanzaron ese pacto basado en el consejo de los científicos para la captura de verdel en el Atlántico nororiental, que obliga a recortar las capturas un 70% y fija el TAC provisional para el primer semestre de 2026.

El Gobierno de Cantabria lamentó el "profundo golpe" a los pescadores de la región y consideró que la decisión europea volvía a "poner en entredicho la viabilidad del sector"

Y es que, de materializarse, para la flota de artes fijas y menores de la comunidad supondrá pasar de los 2.400.000 kilos del pasado año a 1.700.000 en el presente ejercicio, a los que hay que sumar la recuperación del 10% de lo acordado en 2025 -que no se haya pescado-, una cantidad que puede ser de unos 240.000 kilos.

La consejera de Pesca, María Jesús Susinos, manifestó entonces que pese a las dificultades derivadas de la falta de presupuesto regional en 2026 -se ha prorrogado el de 2025- su departamento adoptará medidas de apoyo para este segmento de flota, constituido por más de 70 barcos y 250 familias que viven de la pesquería del verdel.