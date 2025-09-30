Piden de 150 euros a 5 años de cárcel a tres acusados de agredirse en las ferias de Cicero

El fiscal reclama cuatro años a un hombre por agredir a otro tras una desavenencia de tráfico y al que rompió una vértebra y seis dientes

La Fiscalía de Cantabria solicita penas que oscilan entre los 150 euros de multa y los cinco años de cárcel a tres acusados de agredirse mutuamente en el recinto de ferias durante las fiestas patronales de Cicero.

Según el escrito del fiscal, los implicados -que serán juzgados este jueves- estaban en los festejos patronales de la localidad, perteneciente al municipio de Bárcena de Cicero, cuando dos de ellos, al percatarse de la presencia del tercero, "permanecieron unos minutos mirándole fijamente y de forma desafiante".

A continuación, se acercaron a él para "iniciar una pelea con ánimo de menoscabar su integridad física", actuando de común acuerdo. Cuando le alcanzaron le preguntaron si era él y, tras su respuesta afirmativa, uno de ellos "le propinó un fuerte puñetazo en la cara que le desestabilizó, provocando que cayese al suelo, donde continuó golpeándole con numerosos puñetazos".

Cuando estaban ambos en el suelo, el agredido, "en respuesta ante la súbita agresión y con ánimo de defenderse, pero de forma violenta y desproporcionada, golpeó fuertemente con sus puños al otro, en su cara, tronco y espalda".

Ante esto, intervino el amigo del primero, que se encontraba de pie, propinando "varias patadas en la cara y boca" al otro, rompiéndole cinco dientes y quedando en el suelo semiinconsciente.

LESIONES, DELITOS Y PENAS

Como consecuencia de estos hechos, el que fue acometido por los otros dos sufrió lesiones en la boca, con rotura parcial de cinco dientes, contusiones en la espalda y también en las manos y rodillas. El otro sufrió policontusiones en la frente, ojo, espalda y codo.

El ministerio público considera estos hechos constitutivos de dos delitos de lesiones con deformidad, que atribuye a los dos acusados que iban juntos, y un delito leve de lesiones que achaca al que se defendió.

La pena solicitada para el que inició la agresión asciende a cuatro años y medio de prisión; cinco años de cárcel para su compañero, por concurrir en él la circunstancia agravante de reincidencia; y 150 euros de multa para el que se defendió.

Y en concepto de responsabilidad civil, solicita que ambos indemnicen al que fue acometido en 1.000 euros por las reconstrucciones dentales, y en la cantidad que se determine por los días de recuperación.

El juicio se celebrará este 2 de octubre a las 11.30 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

JUICIO POR UNA PELEA TRAS DESAVENENECIAS POR UN INCIDENTE DE TRÁFICO

Previamente, la Sección Primera celebrará, a las 9.30 horas, una vista oral por otro delito de lesiones, contra un acusado de propinar un cabezazo en la boca de otro hombre de tal fuerza que lo arrojó al suelo, perdió seis dientes y sufrió fractura-aplastamiento de una vértebra.

Según la Fiscalía, que interesa cuatro años de prisión y 19.000 euros de indemnización por los daños y tiempo de curación, la agresión se produjo "con motivo de desavenencias previas por un incidente de circulación".

Entonces, el procesado se dirigió a la víctima "y, con intención de menoscabar su integridad física, le propinó un contundente cabezazo en la boca que lo arrojó al suelo".

El agredido sufrió un traumatismo facial con pérdida de seis dientes, así como la pérdida por movilidad severa de cuatro piezas más y fractura-aplastamiento de una vértebra.