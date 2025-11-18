Piden diez años y medio para un acusado de acuchillar a otro hombre por hablar por teléfono con su prima

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria solicita diez años y medio de prisión para un acusado de acuchillar en el abdomen a otro hombre por hablar por teléfono con su prima.

Según el relato del ministerio fiscal, el acusado se encontraba en el exterior de un bar de Santander cuando observó que otro hombre, que estaba tomando una consumición, hablaba por teléfono con su prima. El acusado no conocía de nada al otro hombre, pero al ver que hablaba con una prima suya "se molestó y pidió al otro explicaciones de por qué tenía el número de teléfono de su prima, exigiéndole que rompiera su móvil".

Este se alejó del acusado y al ver el cariz que tomaba la situación, decidió irse.

En el momento en que se giró para abandonar el lugar, el acusado, "con ánimo de acabar con la vida del otro hombre, actuando de forma sorpresiva e inesperada para este último, que no pudo hacer nada para evitarle, le clavó un cuchillo de cocina de unos 31 centímetros de longitud en el abdomen, retorciéndolo en su interior". Después, el acusado extrajo el cuchillo y se dio a la fuga.

La víctima sufrió lesiones que "implicaron riesgo vital".

Por estos hechos, el fiscal considera al acusado autor de un delito de asesinato en grado de tentativa, merecedor de diez años y medio de prisión, doce años de alejamiento y prohibición de comunicar con la víctima, y 23.000 euros de indemnización.

La acusación particular, por su parte, pide once años de prisión, doce de prohibición de acercarse o comunicar con la víctima y una indemnización de 36.700 euros.

El juicio por delito de asesinato en tentativa se celebrará este jueves a las 10.00 horas Sección Tercera de la Audiencia Provincial.