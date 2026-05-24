Piden doce años a un acusado de agredir sexualmente y amenazar a una mujer con la que convivió unos días

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SANTANDER 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita doce años de prisión para un acusado de agredir sexualmente y amenazar de manera continuada a una mujer con la que convivió durante unos días.

Según se desprende del escrito del ministerio público, la mujer accedió a que el hombre residiera unos días en su vivienda.

Durante ese tiempo, en dos ocasiones, "aprovechando que ella se encontraba dormida, con ánimo de atentar contra su libertad sexual y sin consentimiento alguno, se metía en su cama y la penetraba".

La mujer --continúa la Fiscalía-- permanecía "paralizada, debido al temor que la infundía el acusado, ya que en varias ocasiones la levantó la mano de manera amenazante, arremetía contra las muebles y se dirigía a ella con expresiones como 'perra, te voy a matar, te voy a apuñalar".

Además, días antes de acogerle en su casa, el acusado le había mandado una serie de mensajes a través de una aplicación móvil en los que amenazaba con hacerle daño y con matarla, añade el escrito.

Por su parte, la acusación particular explica que tras la primera denuncia que ella interpuso por amenazas, el acusado acudió a su domicilio para intentar que le retirara la denuncia y, en ese instante, "nunca quiso abandonar el domicilio hasta las siguientes denuncias".

Detalla que, a pesar de que ella le dijo en varias ocasiones que se marchara, el implicado no lo hizo, "utilizando el piso de la víctima como lugar para el tráfico de drogas".

La mujer, finalmente, "decidió contarlo todo para poder acudir con la policía a la vivienda y echar al hombre".

Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito continuado de agresión sexual y otro continuado de amenazas, merecedores de una pena de doce años de prisión, trece años de alejamiento y prohibición de comunicar con la mujer, nueve años de libertad vigilada y el pago de la indemnización que se determine en sentencia.

Mientras, la acusación particular se suma a la pena solicitada por el ministerio público y solicita como responsabilidad civil que el acusado indemnice a la mujer en 40.000 euros.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebrará el juicio por este caso este martes, 26 de mayo, a las 9.30 horas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.