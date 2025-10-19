Piden nueve años para un acusado de violar a su prima cuando estaba ebria

SANTANDER 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita una pena de nueve años de prisión para un acusado de violar a su prima cuando ésta se encontraba ebria.

Según el escrito de acusación del ministerio público, el procesado y la víctima se encontraban en la vivienda del primero acompañados de otros familiares tomando "abundantes bebidas alcohólicas".

La mujer se quedó dormida en el sofá. A medianoche, el hombre, "aprovechándose de que su prima estaba totalmente embriagada por la gran cantidad de bebidas alcohólicas tomadas, la penetró vaginalmente, sin que ella pudiera reaccionar debido a su estado". A continuación, la mujer "sintió cómo volvía a ser penetrada (...), no pudiendo reaccionar ni moverse".

Pasados unos momentos, continúa la Fiscalía, "cuando pudo abrir los ojos, se dio cuenta de que se encontraba en la habitación de su primo". Después, el acusado le introdujo los dedos en la vagina, sin que ella reaccionara.

Explica el escrito que a consecuencia de estos hechos la mujer sufre sintomatología ansioso-depresiva y postraumática.

Para el ministerio público, el acusado es autor de un delito de agresión sexual y debe ser condenado a nueve años de prisión, diez años de libertad vigilada, quince años de inhabilitación para trabajo con menores y diez años de alejamiento y prohibición de comunicar con la víctima.

Y en concepto de responsabilidad civil, pide que el acusado indemnice a la mujer en 15.000 euros por los daños morales causados y las secuelas que padece.

Por su parte, la acusación particular que ejerce la mujer se suma a la petición de pena que solicita la Fiscalía y eleva la petición de indemnización a 20.800 euros.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial juzgará este caso el próximo jueves 23 de octubre, a las 9.30 horas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.