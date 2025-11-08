Piden ocho años para cinco acusados de agredir a un hombre que perdió un ojo en Castro

SANTANDER 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita una pena de ocho años de prisión para cinco acusados de agredir a un hombre que perdió un ojo en Castro Urdiales en septiembre de 2018. Por su parte, la acusación particular eleva dicha petición a nueve años y medio de prisión.

Según el escrito del ministerio público, los acusados se encontraban en el interior de una discoteca cuando se inició una discusión en el transcurso de la cual uno de ellos golpeó con una botella de cristal a otro hombre en la cabeza.

Después, ya en el exterior del establecimiento, los cinco, "actuando de mutuo acuerdo", se acercaron al agredido y "le lanzaron un vaso de cristal que le impactó en el ojo". El hombre cayó al suelo, "donde todos los acusados le propinaron patadas y puñetazos por todo el cuerpo".

A consecuencia de la agresión, el hombre sufrió múltiples cortes en frente, mejilla y nariz, así como un corte en un párpado y estallido del globo ocular izquierdo.

Para la Fiscalía, los hechos, que tuvieron lugar de madrugada en septiembre de 2018, constituyen un delito de lesiones con pérdida de órgano, merecedor de ocho años de prisión para cada uno de los enjuiciados. Además, solicita que los cinco indemnicen de manera conjunta y solidaria al agredido en 59.560 euros por las lesiones y la secuela que sufre.

Asimismo, pide que tres de los acusados, que son de nacionalidad extranjera, sean expulsados del territorio nacional por un periodo de diez años cuando accedan al tercer grado o se les conceda la libertad condicional.

Por su parte, la acusación particular, que ejerce el agredido, eleva la petición de pena de cárcel a nueve años y medio y solicita además una pena de alejamiento y prohibición de comunicar con él durante diez años.

También pide la misma indemnización y se suma a la petición de que los tres acusados de nacionalidad extranjera sean expulsados cuando accedan al tercer grado.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial comenzará el juicio por este caso este lunes 10 de noviembre, a partir de las 10.00 horas. Está previsto que continúe los días 11, 17 y 19 de noviembre, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.