Piden tres años de prisión para un acusado de aprovechar la confianza con otro hombre para estafarle 25.000 euros

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fiscalía pide tres años de prisión para un acusado de aprovechar la relación de confianza que tenía con otro hombre para estafarle más de 25.000 euros engañándole sobre el pago de los impuestos de una herencia, utilizando sus claves bancarias y contratando a su nombre créditos por Internet.

En su escrito de acusación, la fiscalía explica que el acusado "mantuvo durante años una estrecha relación de amistad y familiaridad" con el otro hombre, quien "le proporcionó un amplio crédito personal".

Así las cosas, cuando el padre de este falleció, el acusado, "con ánimo patrimonial ilegítimo, aprovechó el vínculo afectivo y convenció al perjudicado de que, para liquidar los tributos de la herencia de su padre, debía pagar a la Agencia Tributaria 3.300 euros".

Para ello le entregó una "supuesta comunicación escrita" de Hacienda donde figuraba una cuenta bancaria que era de su propiedad.

Posteriormente, "conoció subrepticiamente" las claves de su cuenta bancaria, de modo que llevó a cabo múltiples transferencias desde las cuentas del perjudicado a las suyas, por un importe total de 22.300 euros.

Finalmente, utilizó el terminal móvil de la víctima para "simular la intervención de este en la contratación de préstamos por Internet".

Por todo ello, la fiscalía considera al acusado autor de un delito continuado de estafa y solicita para él tres años de prisión, 2.700 euros de multa y 25.500 euros de indemnización.

La acusación particular, por su parte, solicita tres años y medio de cárcel, 1.800 euros de multa y 27.800 euros de indemnización.

El juicio se celebrará este jueves 20, a las 9.30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

LABORATORIO DE META EN CASTRO

Por otra parte, también el jueves, a las 9.30 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial se juzgará a un acusado de mantener un laboratorio dedicado a la elaboración de metanfetamina que distribuía en Castro Urdiales y alrededores.

En la entrada y registro en el domicilio donde se encontraba el laboratorio se encontraron útiles para elaborar la droga además de cocaína valorada en 9.500 euros, anfetamina con un valor de 45.000 euros y MDMA valorado en 1.200 euros, así como 1.300 euros procedentes del tráfico de drogas.

La fiscalía le considera autor de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño merecedor de ocho años de prisión y 60.000 euros de multa.