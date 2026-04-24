Piélagos volverá a acoger la subasta del 'Campanu' de Cantabria - AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

SANTANDER 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Piélagos volverá a acoger, un año más, la subasta del 'Campanu' de Cantabria, una vez sea capturado el primer salmón de la temporada 2026, que dará comienzo el próximo 1 de mayo.

El acto, patrocinado por la Concejalía de Promoción Agroalimentaria, Ganadería y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Piélagos, con la colaboración de la Consejería de Pesca a través de la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA), se celebrará en el Restaurante El Nuevo Molino de Arce.

Según ha informado el Consistorio, la subasta ha sido programada inicialmente para el domingo, día 3, a partir de las 20.00 horas, si bien ha advertido de que, en caso de que no haya tenido lugar la captura para esa fecha, se pospondrá hasta que sea pescado el ejemplar.

Restaurantes, empresas y particulares podrán pujar, previa inscripción en el teléfono 616 78 49 11, por hacerse con el primer salmón de la nueva temporada de pesca en una subasta que arrancará en 2.000 euros, que serán aportados por la organización del evento.

Además, durante la jornada se rendirá un homenaje a Félix Pérez Diego, 'El Molinero', vecino de Carandía, para reconocer su calidad de veterano pescador y su labor en favor de la conservación del río, primero junto a su padres y, después, con sus hijos.

A lo largo de su vida, Félix Pérez Diego 'El Molinero' capturó más de un 'Campanu' "cuando todavía no contaban" y presume especialmente de los dos ejemplares que logró en un mismo día junto a su tío.

La velada incluirá, además, la actuación del Dúo Tamán y la realización del programa de TV en directo, especial pescadores 'El salmón en Cantabria'.