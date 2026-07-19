Una placa recuerda desde hoy a la exdirectora del Grupo de Danzas Santa Justa Conchi García en Ubiarco - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTILLANA DEL MAR, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha descubierto hoy una placa junto a la Playa de Santa Justa, situada en la localidad de Ubiarco (Santillana del Mar), en recuerdo a la exdirectora del Grupo de Danzas Santa Justa Conchi García, fallecida en noviembre y considerada como una figura imprescindible del folclore cántabro.

García dedicó más de 40 años a la conservación, enseñanza y difusión de la música y las danzas tradicionales de Cantabria. En su desempeño como directora de la agrupación, integrante de formaciones del folclore regional y maestra, contribuyó a mantener vivas y transmitir las tradiciones populares, ha destacado el Gobierno regional en una nota de prensa.

"Hay personas que dejan huella por lo que hacen y otras por lo que consiguen inspirar a los demás. Conchi hizo ambas cosas y por eso sigue viviendo entre nosotros. Gracias a ella muchas generaciones de cántabros conocen, sienten y mantienen vivo un patrimonio que forma parte de nuestra identidad", ha dicho la presidenta.

En el acto, que se ha enmarcado en la fiesta patronal de Santa Justa 'La Chica', también han participado la alcaldesa de Santillana del Mar, Sara Izquierdo, y miembros de la asociación de danzas local.

Buruaga ha asistido por primera vez a la 'La Chica', que un año más ha congregado a centenares de vecinos y visitantes.

CELEBRACIONES

Pasado el mediodía, ha participado en la misa celebrada en la ermita de Santa Justa, cantada por el Grupo de Danzas Santa Justa, y en la procesión de la santa por los alrededores del templo, una de las estampas más características de esta celebración con varios siglos de historia.

Buruaga ha felicitado a los vecinos, al Ayuntamiento, al Grupo de Danzas y a todas las personas que hacen posible esta celebración, que conmemora la fecha en la que, según la tradición, la imagen de Santa Justa apareció en la costa de Ubiarco, en el siglo XVI, hallazgo que inspiró la construcción de la ermita que lleva su nombre.

Respecto a la ermita, situada bajo el arco natural que da nombre a Ubiarco, fue uno de los lugares destacados durante la evaluación que culminó con la declaración del Geoparque Mundial de la UNESCO Costa Quebrada.

En este sentido, la presidenta ha destacado el carácter singular del enclave, donde confluyen historia, tradición, patrimonio y naturaleza.

La implicación de los vecinos tuvo especial relevancia en la conservación y puesta en valor de este patrimonio natural y cultural.

El programa festivo continuará durante toda la jornada con juegos infantiles, hinchables, cabezudos, música y romería a cargo de Nacho Barquín.