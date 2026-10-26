El Plan Director para la Convivencia escolar cerró el curso pasado con la participación de más de 33.300 personas

Reunión de análisis de los resultados del Plan Director de la Convivencia escolar del curso 2025-26 - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad Escolar en los centros educativos y sus entornos contó el pasado curso 2025-26 con casi 33.300 asistentes entre alumnado, docentes y familias, de los cuales más de 32.500 fueron estudiantes, con un incremento del 6,6 por ciento.

En total, se realizaron en colegios e institutos de Cantabria 1.856 sesiones presenciales. Entre los datos más destacados, en Secundaria se impartieron 969 sobre temáticas como los riesgos de Internet, acoso escolar, drogas, alcohol y adicciones o violencia de género, con 20.300 asistentes; y en Primaria participaron casi 9.700 alumnos en 527 sesiones centradas en riesgos de Internet y acoso escolar.

Además, efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantuvieron 235 reuniones con la comunidad educativa, desde docentes a equipos directivos.

También se realizaron 28 actividades complementarias, principalmente exhibiciones policiales o visitas de agentes a los centros, con un total de 2.581 alumnos asistentes.

Asimismo, se organizaron 15 reuniones con asociaciones de familias del alumnado (AFAs), con 188 asistentes.

IMPACTO POSITIVO Y CRECIENTE

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado el impacto "positivo y creciente" que tiene en la comunidad este plan tras la reunión celebrada este lunes en la que se han analizado sus resultados en el último curso.

En el encuentro han participado la directora del Área de Alta Inspección de Educación y coordinadora del Plan en la Delegación del Gobierno, Virginia Rosales; la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia de Género de la Delegación, Diana Mirones; y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado involucrados en el plan.

Por parte de la Policía Nacional, han asistido los efectivos Raúl Fernández, Francisco Javier Martín y Ángel Jorde, y de la Guardia Civil el teniente coronel José Antonio Meré y el teniente José Martín, ha indicado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

Según ha explicado el representante del Estado, el Plan Director se coordina desde la Delegación del Gobierno y, a través del mismo, efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil acuden a centros escolares e institutos de Cantabria a impartir charlas y actividades para abordar o prevenir diferentes problemáticas.

"El acoso escolar, la violencia de género, las drogas y el alcohol, las bandas juveniles, la xenofobia, el uso de las redes sociales y la seguridad en las mismas... Son algunas de las temáticas que se abordan en esas charlas y que, año tras año, comprobamos que no sólo son muy útiles en la educación de nuestros niños y jóvenes sino que además son muy demandadas por los centros y los profesores", ha señalado Casares.

Y es que ha recalcado que el plan tiene "una excelente acogida en la comunidad educativa, y una valoración general muy positiva", en gran parte por "el interés, eficacia, profesionalidad, y en suma, el buen hacer del personal de los Cuerpos de Seguridad encargados de materializar las actividades".

Casares ha recordado que el Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad Escolar en los centros educativos y sus entornos fue impulsado por la Secretaría de Estado de Seguridad en el año 2007 y a lo largo de los años ha ido adaptándose.

NOVEDADES: ACTIVIDADES DE LA DGT

De hecho, en el pasado curso se han incorporado como novedades actuaciones específicas de educación vial desarrolladas por el Sector de Tráfico de la Guardia Civil en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT) y su Jefatura en Cantabria.

En Educación Primaria, se han impartido charlas formativas y se ha instalado un parque infantil de tráfico en 14 centros, donde el alumnado ha podido aprender de forma práctica las principales normas de circulación, tanto como peatones como usuarios de la bicicleta.

Por su parte, en once centros de Educación Secundaria se han desarrollado charlas de sensibilización y la actividad educativa del escape room digital 'La hora dorada' promovida por la DGT y orientada a fomentar una movilidad segura y responsable entre los más jóvenes.