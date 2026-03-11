El Plan de Puertos de Cantabria 2025-2032 movilizará cerca de 70 millones en inversiones

Archivo - San Vicente de la Barquera.- Archivo - GOBIERNO CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 2025-2032, un documento que recoge las prioridades y actuaciones a ejecutar en los próximos seis años en todos los puertos de titularidad autonómica, movilizará durante este periodo cerca de 70 millones de euros.

Así lo ha destacado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, que ha presentado este miércoles en rueda de prensa los detalles del Plan, que se encuentra actualmente en fase de información pública por un plazo de dos meses, tras su publicación el pasado 4 de marzo en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

A partir de este trámite, y una vez analizadas las alegaciones presentadas y los informes sectoriales, el documento entrará en su última fase con el objetivo de ser aprobado de manera definitiva a finales de este año en Consejo de Gobierno, previo pronunciamiento del Parlamento de Cantabria.

El Plan establece 29 actuaciones específicas destinadas a mejorar las instalaciones y servicios de todos los puertos de titularidad autonómica (8 actuaciones en Laredo, 5 en Santoña, 5 en San Vicente, 4 en Suances, 3 en Castro Urdiales, 2 en Colindres y 2 en Comillas).

En el caso del Puerto de Castro Urdiales, con una inversión aproximada de 1,5 millones de euros, se llevará a cabo la mejora del paramento vertical y pavimento superior de los muelles de la dársena antigua. También se reordenarán los sistemas de amarre de la flota pesquera y deportiva con un presupuesto cercano a los 5 millones.

Por otro lado, se ejecutará la mejora del manto exterior del dique Norte, unos trabajos que contarán con un coste de 2 millones de euros.

En el Puerto de Laredo el Ejecutivo autonómico invertirá cerca de 7 millones de euros en el proyecto de reordenación de los usos del suelo y ampliación el equipamiento portuario en las parcelas libres.

Además, se destinarán más de 4 millones a la ampliación de la línea de atraque y zona de descarga de la flota pesquera, la fábrica de hielo y la nave de almacenamiento.

También se mejorará el manto exterior del dique norte, con un presupuesto aproximado de 1,5 millones de euros, y se procederá a la adecuación de la urbanización en el entorno del sector pesquero, con otra inversión de la misma cantidad.

En Colindres, el Plan contempla un dragado específico de la dársena, con un coste aproximado de 650.000 euros, con el objetivo de mejorar la funcionalidad, seguridad y sostenibilidad operativa de esta infraestructura. Además, se mejorarán los elementos de señalización y balizamiento del canal con una inversión de 250.000 euros.

En Santoña también se ejecutará un dragado específico, con un presupuesto de 650.000 euros, y se ejecutará, con una inversión de 3,3 millones de euros, el refuerzo y reparación del muelle pesquero en la dársena norte. Este último proyecto se adjudicará a lo largo de este mes de marzo.

Por otro lado, se instalarán pilotes en los pantalanes de la dársena Sur y se ampliarán los sistemas de suministro de la fábrica de hielo, dos actuaciones que contarán con una inversión autonómica cercana al millón de euros.

Dentro de las actuaciones que afectan al puerto de Suances, Media se ha referido al acondicionamiento integral de la dársena de La Pozona de Miengo por 3,7 millones de euros.

El Plan también contempla la instalación de pantalanes en la dársena pesquera del puerto y el refuerzo estructural del pantalán del sector deportivo con un coste estimado de 550.000 euros.

En el Puerto de Comillas, este documento recoge, entre otras, la rehabilitación de la lonja y los almacenes, así como la mejora del sistema de cierre de la bocana, en las que se invertirán en torno a 800.000 euros.

Por último, en el Puerto de San Vicente de la Barquera, Media ha explicado que una de las actuaciones recogidas en el Plan será el aumento de la capacidad de atraque de embarcaciones deportivas, que contará con un presupuesto estimado de 7 millones de euros.

Sobre este proyecto, Media ha explicado que para su ejecución será necesario justificar el interés público de primer orden de la actuación y consultar previamente a la Comisión Europea, conforme al procedimiento de la orden que regula la comunicación y consulta sobre medidas compensatorias relacionadas con la conservación de la Red Natura 2000, previstas en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Además, se procederá a la consolidación y refuerzo estructural del dique oeste, actualmente en proceso de licitación con un presupuesto de 1,2 millones; la reordenación de los espacios y usos del suelo del frente del sector pesquero, con una inversión de 2 millones; y la mejora integral del edificio de la antigua lonja del puerto, a la que se destinarán otros 2 millones.

Por último, el consejero ha destacado el dragado específico del bajo Andresín con el objetivo de incrementar su calado y mejorar la operatividad y el acceso al puerto de San Vicente de la Barquera. Una actuación a la que se prevé destinar 3,5 millones.

Además de estas actuaciones específicas, el documento recoge también otra serie de trabajos de adecuación y mejora de las infraestructuras y equipamientos, acciones para la optimización de recursos y de sostenibilidad ambiental, así como trabajos de investigación, desarrollo de programas y digitalización.

Media señalado que el documento recoge actuaciones "muy necesarias y largamente esperadas". Asimismo, ha subrayado que, en estos dos años y medio de legislatura, su departamento ha invertido en obras y dragados más de 20 millones de euros y están planificadas, de forma inmediata, otras actuaciones por valor de otros 15 millones de euros.

SIETE OBJETIVOS

El Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 2025-2032 se articula en torno a siete objetivos estratégicos. En primer lugar, garantizar una gestión eficiente de los recursos presupuestarios durante su periodo de vigencia.

Asimismo, el Plan se basa en el análisis de las necesidades del sector y de los usuarios, mediante un amplio proceso participativo en el que han participado agentes portuarios, instituciones y ciudadanía.

En concreto, el documento recoge las prioridades e inversiones de las distintas instalaciones portuarias de la región solicitadas por los ayuntamientos, las Cofradías de Pescadores, los usuarios de los Puertos, y los técnicos de la Consejería, con la finalidad de mejorar la operatividad de los mismos y acercarlos más a los vecinos, integrándose en sus municipios.

Entre sus prioridades también figura el desarrollo de un sistema portuario moderno y eficaz, capaz de responder a las demandas de los sectores pesquero y náutico-recreativo, incorporando además la adaptación al cambio climático como eje transversal de la planificación.

El plan persigue igualmente asegurar la plena integración territorial de las instalaciones portuarias con el planeamiento regional y sectorial, preservar la seguridad alimentaria en las actividades vinculadas al sector pesquero y reforzar la seguridad humana en las instalaciones, la navegación y las actividades que se desarrollan en los puertos.

Para llevar a cabo el control de las actuaciones previstas, el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 2025-2032 cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación continua para comprobar si se cumplen los objetivos de ejecución y sus plazos, y si el desarrollo del Plan se produce de forma ambientalmente sostenible, compatible con la conservación del medio y el impulso de la actividad económica del entorno portuario.