La plantilla del servicio de basura de Medio Cudeyo inicia este sábado una huelga indefinida

Ante el "atasco" en la negociación del convenio

SANTANDER, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha anunciado que la asamblea de trabajadores de Urbaser, la empresa adjudicataria del servicio de recogida de basuras del Ayuntamiento de Medio Cudeyo, ha decidido iniciar este sábado, 9 de agosto, una huelga indefinida ante la falta de acuerdo tras varias jornadas de negociación del nuevo convenio.

La plantilla, compuesta por 14 trabajadores, reclama mejoras en sus condiciones laborales que hasta el momento "no han recibido respuesta satisfactoria", ha señalado el sindicato en nota de prensa.

Y es que ha afirmado que a pesar de que las negociaciones han continuado en los últimos días, y de que la plantilla "ya mostró un gesto de buena voluntad aplazando en su momento el inicio de la huelga para facilitar el diálogo", no se han producido avances significativos.

Según ha detallado CCOO, existen "líneas rojas" que los trabajadores "no están dispuestos a traspasar", y que consideran "fundamentales" para garantizar unas condiciones laborales "dignas".

Ha lamentado la postura "inamovible" de Urbaser, que "no ha contribuido a cerrar un acuerdo que evite el conflicto". No obstante, el sindicato no ha descartado que las conversaciones puedan continuar este sábado y en los próximos días.

Por último, la representación sindical ha hecho un llamamiento tanto a la empresa como al Ayuntamiento de Medio Cudeyo para que "asuman su responsabilidad y se impliquen activamente en resolver una situación que afecta de manera directa a los trabajadores y a la ciudadanía del municipio", ha finalizado.