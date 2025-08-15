El plazo para solicitar las ayudas de SODERCAN para proyectos I+D en el sector TIC se cierra el día 20

SANTANDER 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El plazo para que empresas del sector TIC (Tecnologías de la información y comunicaciones) soliciten las ayudas para proyectos de I+D de la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (https://www.sodercan.es/), finaliza el próximo miércoles, día 20.

La convocatoria, que se puede consultar en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) del pasado 20 de junio, cuenta con un presupuesto inicial de 500.000 euros, ampliable. Las solicitudes se han de presentar de forma telemática a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN --sociedad perteneciente a la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio--.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha subrayado el "éxito y potencial" de esta línea de ayudas, que en la convocatoria de 2024 duplicó tanto el número de proyectos como el presupuesto respecto al ejercicio anterior.

En total, la sociedad pública concedió ayudas por importe de 1,1 millones de euros a 31 proyectos de I+D presentados por 28 empresas del sector TIC de Cantabria, que movilizarán una inversión de más de 3,7 millones de euros.

El objetivo de estas ayudas es incentivar la innovación y potenciar las capacidades del sistema cántabro de I+D en un sector estratégico en el tejido productivo de Cantabria como es el de las TIC, que ejerce como "palanca para crear empleo e impulsar un cambio de modelo productivo hacia sectores más de futuro" y también como "herramienta de competitividad y de transformación de los sectores tradicionales", explica Arasti.

Un sector en expansión y crecimiento, añade, que se caracteriza por ser intensivo en su necesidad de desarrollo de nuevos productos o servicios como elemento clave para el mantenimiento de su competitividad.

Por ello, el objetivo de este programa de ayudas se centra en incentivar la innovación en el entorno empresarial mediante el apoyo a proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental de carácter individual cuyo objetivo final sea el desarrollo de nuevos productos TIC o nuevas funcionalidades de productos TIC existentes, incluyendo en su caso el prototipo necesario.

Esta convocatoria de ayudas de SODERCAN busca diversificar el tejido empresarial actual hacia nuevos productos de alto valor añadido e incrementar la productividad; y apoyar proyectos de I+D en la cadena de valor de las TIC, que incluye desde la sensórica y captura de datos, hasta la explotación de servicios, pasando por los protocolos de comunicación, arquitectura de red, software de gestión, big data, análisis de datos, IA, etcétera.

HASTA 150.000 EUROS

La convocatoria establece que se podrá subvencionar como máximo dos proyectos por empresa solicitante, con un presupuesto comprendido entre 30.000 y 150.000 euros. La ayuda máxima por proyecto será de 105.000 euros.

La intensidad de la ayuda varía en función del tamaño de la empresa y de la tipología del proyecto. Así, la pequeña empresa puede alcanzar hasta el 70% en proyectos de investigación y hasta el 45% en proyectos de desarrollo; la mediana empresa puede optar a ayudas de hasta el 60% y 35%, respectivamente; y la gran empresa hasta el 50% y 25% como máximo.