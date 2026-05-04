El Pleno aprueba instar al Gobierno a que presente el Estatuto del Mayor antes de que acabe el año

Archivo - El Pleno aprueba instar al Gobierno a que presente el Estatuto del Mayor antes de que acabe 2026.-ARCHIVO - GVA - Archivo

SANTANDER, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha dado luz verde este lunes a una moción que insta al Gobierno autonómico (PP) a aprobar antes de que finalice el segundo periodo de sesiones de este año el texto del Estatuto del Mayor, y a garantizar el 'Derecho a la Atención Analógico', es decir, que la Administración regional ofrezca la atención presencial sin cita previa telemática obligatoria.

La iniciativa ha partido de Vox --que ha aceptado una enmienda del PP y rechazado otra del PSOE-- y ha recabado los votos a favor de regionalistas y 'populares', mientras que los socialistas se han abstenido.

En defensa de la moción, Natividad Pérez ha criticado que el Estatuto del Mayor era una "prioridad" para la presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga, y una "eterna promesa electoral" del PP. Sin embargo, en mayo de 2026, el texto "sigue en paradero desconocido".

Entre otras cuestiones, ha asegurado que aprobar la iniciativa es de "estricta justicia social para quienes levantaron esta tierra" y ha defendido que recoge soluciones "urgentes", como paliar el "desasosiego" de los mayores ante una Administración que "le impone barreras infranqueables".

"No es de recibo que un cántabro de 80 años que ha cotizado toda su vida se encuentre con una puerta cerrada o una aplicación móvil que no entiende para pedir una consulta médica o realizar un trámite en servicios sociales", ha enfatizado la diputada de Vox.

Por el PSOE, Norak Cruz también ha criticado que el Gobierno ha sido "incapaz" de llevar el texto del Estatuto del Mayor a la Cámara y ha abogado por introducir en él "distintos ejes", entre ellos, que se incluya una perspectiva de género y se denomine "estatuto para las personas mayores", tal y como así pedía su enmienda que no ha sido aceptada.

Por su parte, desde la bancada 'popular', Alejandro Liz ha afirmado que Cantabria contará "pronto" con el estatuto y ha puesto en valor el contacto permanente que el Gobierno mantiene con el colectivo para poner en marcha los pasos "necesarios" para su elaboración.

Y desde el PRC, Rosa Díaz ha defendido que el Estatuto del Mayor es una herramienta "eficaz y real" para transformar la vida de las personas mayores. Sin embargo, ha matizado que la misma ha de ser "útil" y se debe construir desde la base del concepto de "envejecer con dignidad".

A ello ha sumado que debe ser consensuado dada su proyección de futuro, abogando por contar para su confección con las entidades locales, asociaciones de mayores y profesionales sanitarios y sociales.

BAJADA DE RATIOS EN LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA

Por otra parte, el Pleno ha rechazado con los votos de PP y Vox una moción del PSOE que instaba al Gobierno a presentar en la Cámara, este curso académico, un acuerdo con la Junta de Personal Docente (STEC,ANPE, CCOO y UGT) que permita una planificación y un calendario definido para la bajada de ratios de alumnado por aula en las enseñanzas no universitarias, que ha contado con el voto a favor de los regionalistas.

Desde el PSOE han defendido que se trata de una cuestión pedagógica y que el descenso de la natalidad es una "oportunidad" para ello, y han puesto en valor la aportación de la Junta Docente como "garantía de que las decisiones se toman con conocimiento".

Si bien el PRC ha urgido a la Consejería de Educación a reducir el número de alumnos en las aulas de todas las etapas educativas, desde Vox han cuestionado su eficiencia.

Finalmente, los 'populares' han calificado la moción como "pobre y ambigua", y han asegurado que en Cantabria habrá bajada de ratios "con o sin el concurso de las entidades sindicales".

'NO' A LA PRÓRROGA DE PLAZOS DEL PLAN DE INVERSIONES MUNICIPALES

Y en el último punto del orden del día de esta mañana, el Pleno ha rechazado una proposición no de ley del PRC en la que se pedía aprobar con carácter extraordinario una prórroga generalizada de tres meses en los plazos establecidos para la adjudicación y, en su caso, ejecución de los contratos de obras correspondientes a las subvenciones concedidas al amparo del Plan de Inversiones Municipales vigente, en términos análogos a los previstos en la Resolución de 20 de abril de 2022.

La iniciativa pretendía también aprobar una línea de financiación extraordinaria dirigida a las entidades locales beneficiarias del Plan de Inversiones Municipales, con el fin de compensar el incremento extraordinario de costes derivados del encarecimiento de las materias primas, la energía y los suministros, entre otros aspectos.

Los regionalistas han señalado que "muchísimas licitaciones de ayuntamientos, incluso del Gobierno de Cantabria, están quedando desiertas por la subida de precios" y "el sector clama una actualización".

Y han advertido que "si no se toman medidas, podemos poner en riesgo obras de abastecimiento de agua, pavimentación y rehabilitaciones de edificios municipales, que son principalmente en las que los ayuntamientos se fijan a la hora de ejecutar este plan".

En la misma línea, el Grupo Socialista ha defendido garantizar que las inversiones se ejecuten, los proyectos salgan adelante y los ayuntamientos no tengan que renunciar a "mejorar la vida de sus vecinos por causas que no dependen de ellos".

Sin embargo, los 'populares' entienden que "no procede" la modificación de las condiciones reguladoras de las subvenciones, ya que el procedimiento de licitación y adjudicación por parte de los ayuntamientos ya se ha iniciado, dando lugar a la "desigualdad" en muchos casos, puesto que incluso algunos de los ayuntamientos ya han finalizado las obras o han adjudicado la asistencia técnica.

Además, han indicado que esta propuesta supone una modificación "significativa" del presupuesto aprobado, punto en el que ha afeado del PRC "no haberlo discutido antes si esa era realmente su preocupación".

También han aseverado que el actual decreto es "sustancialmente mucho más ventajoso" para los ayuntamientos que el anterior y "existen instrumentos alternativos para hacer frente a situaciones originadas por conflictos".

En la misma línea, Vox cree que esta iniciativa representa "una absoluta falta de respeto a la labor parlamentaria". "¿Les parece normal traer hoy, una semana después de aprobar los presupuestos, una iniciativa que modifica sustancialmente el funcionamiento de la partida del Plan de Inversiones Municipales que ustedes mismos han negociado?", ha censurado.