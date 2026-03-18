El Pleno extraordinario sobre la tragedia de El Bocal se celebrará este jueves

Operativo de El Bocal - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander celebrará este jueves, 19 de marzo, a partir de las 9.00 horas, el Pleno extraordinario sobre la tragedia de El Bocal una vez que el Consistorio entregó el martes a la jueza instructora toda la documentación solicitada por ésta y que los grupos de la oposición (PRC, PSOE, Vox e IU) ha concretado, en un escrito dirigido a la Secretaría General del Pleno, los tres puntos del orden del día, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

Además, fuentes judiciales han confirmado a esta agencia que también la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha entregado la documentación requerida por la instructora.

Costas fue la que ejecutó, dentro del proyecto de la senda costera, la pasarela que colapsó el pasado 3 de marzo, haciendo que cayeran al mar y a las rocas siete jóvenes de entre 19 y 22 años que estaban sobre ella.

Fallecieron seis de ellos --cinco chicas y un chico-- y la única superviviente fue Ainara, una chica de Elvillar (Álava), que resultó herida grave.

De los fallecidos, tres eran del País Vasco, una de Almería, otra de Guadalajara y una cántabra, vecina de Igollo de Camargo.

El pasado 9 de marzo, el PRC anunció que iba a pedir formalmente la celebración de un pleno extraordinario para abordar "en exclusiva" lo ocurrido en El Bocal.

Esta petición fue secundada por el resto de grupos de la oposición (PSOE, Vox e IU), que reclamaron que el Pleno se celebrara el 19 de marzo.

El Ayuntamiento de Santander anunció el pasado viernes 13 por la mañana que convocaría ese mismo día el Pleno extraordinario solicitado por los grupos de la oposición sobre la tragedia de El Bocal "en la primera fecha posible" una vez que se haya completado la entrega al juzgado de toda la documentación requerida por la jueza que instruye el caso, cuyo plazo finalizó ayer.

Sin embargo, horas más tarde explicó que no podía convocarlo hasta que los grupos solicitantes no respondieran al requerimiento efectuado por el secretario municipal para determinar la propuesta de acuerdo que debe debatirse en el pleno, y que entonces éste se convocaría "de forma inmediata".

Este martes, los grupos de la oposición han registrado la propuesta "concreta" para el orden del día, con tres puntos: la asunción de responsabilidades políticas de la alcaldesa, Gema Igual (PP), sobre la promoción turística de la senda litoral norte y por el fallo en la gestión de la llamada de alerta sobre el estado de la pasarela, y la creación de una comisión especial sobre la tragedia.

El equipo de Gobierno (PP) ha asegurado que "no tiene nada que ocultar" y que acudirá a ese Pleno "con la voluntad de explicar lo sucedido en relación con los hechos investigados.