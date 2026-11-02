El Pleno de Santander declara "prioritarias" las obras de seguridad y accesibilidad en los Campos de Sport

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SANTANDER, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Santander ha aprobado este lunes por unanimidad declarar "prioritaria" la ejecución y finalización de las obras necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y accesibilidad universal en los Campos de Sport de El Sardinero y establecer y dar a conocer un calendario actualizado sobre las actuaciones pendientes.

La moción aprobada ha partido del PSOE y ha contado con el apoyo del PP, lo que ha permitido que salga adelante. Ello ha ocurrido después de que los socialistas hayan accedido a retirar de la propuesta de resolución la declaración de carácter "urgente" de estas obras, dejando únicamente el término "prioritaria".

Y es que, según ha indicado la alcaldesa, Gema Igual (PP), resulta "imposible" declarar el carácter urgente de una obra ya adjudicada.

Desde el PP, han votado a favor porque "queremos avanzar" y "compartimos el objetivo de completar las actuaciones necesarias" en los Campos de Sport, "dar prioridad a la seguridad y a la accesibilidad" y facilitar información sobre su ejecución.

"Creemos que podemos alcanzar un acuerdo útil sobre las propuestas concretas", ha afirmado el concejal de Fomento, Agustín Navarro, que, sin embargo, ha aclarado que el apoyo del equipo de Gobierno "no supone compartir todas las valoraciones" que el PSOE incluye en la exposición de motivos de la moción ni su relato sobre los "antecedentes".

El PSOE ha insistido en que viene denunciando desde hace años las "deficiencias" del estadio y reclamando soluciones. "Cuando un problema se conoce durante años y no se resuelve, deja de ser un imprevisto para convertirse en una responsabilidad de gestión", apunta en su moción.

Tras conocer el sentido de voto del resto de grupos, su portavoz, Daniel Fernández, ha considerado "positivo" que la moción salga adelante por unanimidad y se "alegra bastante" de que el PP haya decidido aprobar una propuesta sobre los Campos de Sport "tras tanto años de abandono de una instalación municipal".

Por su parte, el PRC ha resaltado que el Ayuntamiento debe estar "a la altura" de lo que supone un Racing "en Primera (División)" y su afición y ha criticado los "incumplimientos" del equipo de Gobierno en relación a estas obras.

"Señora Igual, no queremos más anuncios, queremos que, de una vez por todas, haya soluciones", ha reclamado el edil Vicente Nieto.

En cuanto a Vox, ha votado a favor de la moción porque cree que lo que se pide "es lo mínimo que se puede exigir" al Ayuntamiento.

A su juicio, lo que está pasando con el estado en que se encuentra El Sardinero es "un claro ejemplo de cómo funciona el PP en Santander": "Mucha foto en el palco, mucho vídeo y buen rollo en las escasas reuniones (con el Racing), pero la realidad es que el estadio está hecho una pena porque no se hace el mantenimiento básico", ha afirmado su portavoz, Laura Velasco.

Además, ha aclarado que su voto a favor de la moción "no quiere decir que compremos el discurso político" del PSOE incluido en la exposición de motivo de la moción.

Así, ha censurado que los socialistas se presenten en ella "como si solamente ellos hubieran sido quienes hayan descubierto el problema y se cuelgan todas las medallas del mundo, diciendo que llevan avisando desde el año 2019" cuando, según Vox, "la realidad es que el abandono del Estado de El Sardinero viene de hace mucho más tiempo".

"Son décadas de desidia en la que ustedes también han Gobernado en Cantabria y si hubieran querido hacer algo, podrían hacerlo", ha afirmado Velasco.

Y el concejal de IU, Keruin Martínez, cree que se va a seguir hablando de las obras de El Sardinero "en 2027 y seguramente en 2028". "Estamos como para hablar de un estadio nuevo", ha ironizado el edil, que esperará "con muchas ganas" el calendario actualizado sobre las actuaciones al que se compromete el equipo de Gobierno.

EL INFORME SOBRE LA CUBIERTA, "EN BREVES DÍAS"

Durante su intervención, el concejal de Fomento se ha referido a las obras de la cubierta del estadio, una de las actuaciones incluidas en el convenio suscrito en 2022 entre el Ayuntamiento y el club no completada y que, según la licitación de noviembre de 2024 situaba el presupuesto en torno a los 1,7 millones y el plazo de ejecución en 17 meses.

Navarro ha afirmado que la obra "no está paralizada" sino que, tras haberse detectado en septiembre de 2026 "daños superiores a los previstos" en algunas zonas de la cubierta, se está a la espera del informe técnico que determine "cómo continuar y si resulta necesario modificar el proyecto". Según ha avanzado, estará "en breves días"

"La prioridad política tiene que acompañarse de una solución técnica", ha apostillado Navarro, que ha indicado que, una vez determinado el alcance de los daños, habrá que "impulsar las decisiones técnicas, administrativas y presupuestarias necesarias".

"Debemos evitar tiempos muertos, coordinar a los responsables y tramitar con diligencia las soluciones que se justifiquen", ha señalado el edil, que cree que "no sería responsable anunciar hoy un coste definitivo o una fecha de finalización que dependa de decisiones técnicas todavía por concretar".

Y en cuanto al nuevo convenio con el club tras haber caducado en agosto el suscrito en 2022, Navarro ha señalado que se debe "dar claridad al marco de colaboración para esta etapa, sin utilizar el debate sobre el futuro estadio para aplazar sus necesidades presentes".

Además, el edil ha señalado que, del convenio finalizado, el Racing tiene pendiente justificar ante la Intervención del Ayuntamiento los gastos y facturas.

"El último correo del propio presidente de la entidad al Ayuntamiento de Santander a intervención es del 30 de octubre del 26, que no entiende por qué tiene que justificar dichos gastos", ha aseverado.

Respecto a las explicaciones del edil sobre la cubierta, el portavoz del PSOE cree que afirmar que las obras no están paralizadas, como sostiene el equipo de Gobierno, es "retorcer la realidad".

"Podrá retorcer la realidad, utilizar el recurso literario que crea conveniente pero al final, los santanderinos, los racinguistas, cuando acuden a los campos de Sport del Sardinero, ven lo que ven, sufren lo que sufren, y lo que esperan es que el Ayuntamiento, que ustedes, que son los que ostentan la mayoría absoluta, actúen de una vez por todas y solucionen todos esos problemas de seguridad y de accesibilidad que existen en los campos de Sport del Sardinero", ha dicho.

Vox también ha censurado que se haya presentado como "si fuera una sorpresa de última hora" que los daños en la cubierta sean superiores a lo inicialmente previsto y se hayan "tenido que parar las obras".

"Yo creo que a los santanderinos no se les puede tratar como si fueran tontos. Si dejas una cubierta con filtraciones de agua durante años y años sin mover un dedo, lo raro es que no esté destrozado. Por lo tanto, no es un imprevisto técnico que nadie podría predecir. Es consecuencia directa de dejar las cosas pasar", ha afirmado Velasco.