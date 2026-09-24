El Pleno de Santander tumba la propuesta del PSOE para que el recinto ferial se ubique en la fase II de Las Llamas

Archivo - Parque de Las Llamas.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha tumbado este jueves la propuesta del PSOE de que el nuevo recinto ferial de la ciudad se ubique en la fase II del Parque de Las Llamas, iniciativa que ha contado con el voto en contra del resto de grupos con representación (PP, PRC, Vox e IU).

Los socialistas han llevado a la sesión una moción que instaba al equipo de Gobierno 'popular' a reconsiderar la ubicación prevista para el recinto ferial junto al campo de fútbol de Monte, en el entorno de la S-20, y estudiar su integración en dicha fase de la ampliación del parque, "atendiendo a criterios de planificación urbana, movilidad, compatibilidad de usos y afección a las zonas residenciales próximas".

Su portavoz, Daniel Fernández, ha defendido la moción en base a las quejas de los vecinos del Grupo Ateca y su entorno. "No parece razonable solucionar las molestias que actualmente genera el recinto ferial en El Sardinero, trasladándola simplemente a otro barrio de Santander", ha dicho.

En este sentido, ha vuelto a insistir en su propuesta, que recogía "un espacio flexible y multifuncional", preparado para albergar las instalaciones feriales durante la Semana Grande y otros acontecimientos puntuales, y que "durante el resto del año pueda formar parte del espacio público y ser utilizado y disfrutado por la ciudadanía".

Fernández lo ha conectado además con "uno de los grandes proyectos pendientes de Santander: continuar y culminar el Parque de las Llamas mediante el desarrollo de su fase II y posteriormente la fase III".

Ha resumido que, por tanto, se trataba "de aprovechar una necesidad existente para avanzar al mismo tiempo en la transformación urbana de Santander, ganar espacio público y completar una infraestructura verde fundamental para la ciudad", como han hecho otras ciudades como Gijón o Sevilla.

A ello ha unido el aparcamiento disuario previsto en la S-20, una infraestructura que "plantea interrogantes de movilidad" y ha reiterado su reivindicación de una línea del TUS que recorra la propia S-20.

En su contestación, el concejal de Urbanismo, Agustín Navarro, se ha referido al estudio encargado por el Ayuntamiento sobre las alternativas de ubicación para el recinto ferial.

Ha desvelado que la propuesta socialista estaba entre las seis elegidas. Sin embargo, ha señalado que dicho estudio señala sobre ella, entre otras, que tiene "falta de acceso directo desde Los Castros, dependencia de accesos secundarios y afección a espacios" próximos al parque y a aéreas pobladas.

"Su moción exige al Ayuntamiento explicaciones que su propio planteamiento no ofrece. Critican los accesos municipales, pero no resuelven los condicionantes en el suyo. Invocan al descanso vecinal, pero presentan una alternativa que recibe peor valoración con el criterio de distancias a zonas pobladas", ha afeado al PSOE.

Por ello, Navarro ha aseverado que el equipo de Gobierno defiende el emplazamiento número 5 del estudio --el de la S-20-- y "un desarrollo completo del proyecto municipal, con sus servicios, accesos, aprovechamiento durante el resto del año y con protección del descanso vecinal". "Santander necesita una solución fundamentada. Su propuesta no la justifica", ha dicho a los socialistas.

El PRC, que ha compartido la "necesidad" de reconsiderar la ubicación de la S-20, ha votado en contra ya que ha defendido que esta decisión exige "alternativas, rigor, transparencia y participación ciudadana", ha subrayado su edil María Victoria Fernández.

En este sentido, ha reprochado al equipo de Gobierno que no haya dado a conocer el estudio de alternativas, pedido por su grupo "seis veces", por lo que ha aseverado que se está ante "una gestión opaca y carente de transparencia".

Desde Vox, Laura Velasco, ha dicho que esta propuesta del PSOE "enfrenta a unos barrios con otros" y, entre otros aspectos, ha indicado que un recinto ferial en el fondo de una vaguada es "un error acústico de manual" además de tener "un tremendo impacto medioambiental".

"Parece que al PSOE ya no le preocupan los efectos desfavorables de llenar de cemento los espacios naturales", ha ironizado, al tiempo que ha reivindicado que es momento de "proteger Las Llamas, respetar a los vecinos de la zona de la S-20 y apostar por un modelo de ciudad moderno al servicio del vecino y con visión de futuro en la Virgen del Mar", ha propuesto.

E IU ha votado en contra de esta propuesta ya que considera que es "una muy mala idea" ubicar el recinto ferial en el desarrollo de Las Llamas.

Según ha explicado su concejal Keruin Martínez su formación defiende que antes de su ampliación convendría "cuidar y mantener en un buen estado la existente", así como que apuesta por la naturalización "intensiva" en la instalación. "Rechazamos que el futuro del Parque de las Llamas pase por hormigonar más", ha sentenciado.

Fernández, en su último turno, ha reclamado al PRC e IU que presenten sus alternativas y digan "qué decidirían" si llegan a gobernar la ciudad. "Decir que no a todo sin dar alternativas es muy fácil... Así no se mojan, así tienen a todo el mundo contento", ha enfatizado.

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS: UN DOCUMENTO DE TRABAJO

Por otra parte, el debate de esta moción ha estado centrado en el estudio de alternativas, ya que todos los grupos de la oposición han exigido al equipo de Gobierno que se lo facilite y que lo haga público.

Igualmente, se han mostrado sorprendidos de que el concejal se haya referido a seis ubicaciones alternativas y no a cinco como se ha dicho hasta el momento.

Al respecto, Navarro ha justificado que no se ha dado a conocer ya que lo que se adjudicó "fue un proyecto que incluía el estudio de alternativas", el cual es "un anejo", proyecto que todavía no se ha aprobado por la Junta de Gobierno Local. Por tanto, "es un documento de trabajo", ha dicho.

ENTORNOS ESCOLARES Y APOYO A CEUTA

Todos los grupos sí se han puesto de acuerdo para dar luz verde a una moción de IU para elaborar el primer plan de entornos escolares seguros, saludables y accesibles.

La propuesta incluye que se abarque la totalidad de los centros educativos de la ciudad y se establezca una estrategia de actuación a corto, medio y largo plazo, con la participación de las direcciones de los mismos, AMPAs, asociaciones vecinales, Policía Local y otros agentes implicados.

También ha salido por unanimidad una moción de Vox para crear actividades de ocio, cultura y deportes para jóvenes con discapacidad mayores de 16 años.

Además, el Pleno ha dado luz verde a otras tres mociones, todas ellas relativas a la situación en Ceuta y en apoyo a la ciudad autónoma y las fuerzas armadas presentadas por Vox (dos) y el PP (una).

Por otro lado, el Pleno ha aprobado con la mayoría absoluta del PP la cuenta general del ejercicio 2025 que ha contado con los votos en contra de IU y PSOE y la abstención de PRC y Vox.

En este punto, la oposición ha destacado la "incapacidad" del equipo de Gobierno para ejecutar el presupuesto y ha criticado que "solo" se han ejecutado en inversiones el 13,8 por ciento.