Podemos lleva a la Inspección Sanitaria las derivaciones a Santa Clotilde y pide comprobar qué ocurrió con los pacientes

Archivo - Imagen del Hospital SJD-Santa Clotilde.-ARCHIVO - HOSPITAL SJD-SANTA CLOTILDE - Archivo

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos Cantabria ha presentado una denuncia ante el Área de Inspección y Evaluación de la Consejería de Salud (PP) para que investigue la gestión de las derivaciones de pacientes al Hospital Santa Clotilde y, especialmente, "qué ocurrió con aquellos que rechazaron realizarse allí las pruebas diagnósticas".

Así lo ha informado este jueves en un comunicado, en el que ha indicado que esta iniciativa se suma al escrito presentado el pasado lunes ante la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, después de que "se conociera el contenido de una comunicación interna del Servicio Cántabro de Salud (SCS) en la que se indicaba a los profesionales el mensaje que debían trasladar a los pacientes", y que establece que si no se acepta realizarse la prueba en este hospital, "se entiende la renuncia a la misma y se procederá a su anulación".

En los últimos días, tanto la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, como el consejero de Salud, César Pascual, han señalado que el envío de esa comunicación fue "un error" y que se está comprobado si alguien ha salido de las listas de espera por ello.

"Precisamente porque el Gobierno dice que fue un error y que se está revisando si llegó a aplicarse, queremos que esa comprobación se haga también desde la Inspección Sanitaria y no se quede únicamente en una revisión interna del propio SCS", han subrayado desde la formación morada.

Al respecto, también han hecho hincapié en que la Consejería ha dado diversas versiones "desde que se trata de un bulo hasta que es un error de un funcionario". Sin embargo, han incidido en que la información que ha transcendido "hace alusión a conversaciones previas por lo que dudamos mucho que se trate de un simple error".

Por ello, Podemos reclama que se revisen los registros oficiales del SCS para conocer cuántos pacientes fueron derivados a Santa Clotilde, cuántos rechazaron la derivación y qué ocurrió posteriormente con cada uno de ellos.

En concreto, pide comprobar si las pruebas fueron mantenidas, si se asignaron nuevas citas, si alguna fue anulada, si se produjo alguna modificación de la situación de los pacientes en las listas de espera o si se registró cualquier otra consecuencia administrativa o asistencial.

"Lo que pedimos a la Inspección es muy sencillo: que se miren los datos", han dicho desde Podemos, a la vez que han exigido una explicación política y una comprobación de qué ocurrió realmente en los sistemas del SCS, han concluido.