La Policía Local precinta dos pasarelas de la senda costera a petición de la Demarcación de Costas

Equipos de rescate y servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos este miércoles - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha precintado este martes dos pasarelas de la senda costera ubicadas en la zona oeste del lugar donde el pasado martes se produjo el accidente en el que se registraron cinco víctimas mortales y una persona desaparecida.

La Demarcación de Costas ha realizado esta petición al Ayuntamiento de Santander que, a través de la Policía, ha procedido a cumplimentarla, ha informado la institución local en un comunicado.

Mientras tanto, prosiguen las tareas de búsqueda de la joven desaparecida con un operativo en el que participan medios marítimos, terrestres y aéreos, así como efectivos de los servicios municipales de Policía Local y Bomberos.

Por otro lado, el centro cultural Fernando Ateca continúa operativo como lugar de información y atención a las familias de las personas afectadas, ha concluido el Ayuntamiento.