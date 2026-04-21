La Policía Nacional incorpora en Cantabria a tres nuevos inspectores jefe - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA

SANTANDER 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha reforzado su escala ejecutiva en Cantabria con la incorporación de tres nuevos inspectores jefe: Francisco Javier Juárez, Alejandro Serna y María Rocío Rodríguez.

Dos de ellos, Juárez y Serna se incorporarán a la Comisaría de la Policía Nacional en Torrelavega, al frente de las brigadas de Policía Judicial y Extranjería y Fronteras, respectivamente, mientras que Rodríguez asumirá labores de mando en la Sección Operativa de Santander.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria tras la celebración del acto de bienvenida, en el que han participado el delegado, Pedro Casares, y el jefe regional de Operaciones de la Policía, Fernando Chemelal.

El representante del Estado en la comunidad autónoma ha destacado la importancia de "seguir reforzando" la Policía Nacional, que en Cantabria alcanza casi los 600 agentes.

"El compromiso del Gobierno de España con el aumento de plantillas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es firme", ha dicho, recordando que desde 2018 se ha aumentado el número de efectivos de la Policía Nacional en la región en un 19%.

También, ha destacado el trabajo "esencial" de los policías nacionales para que Cantabria "sea una de las comunidades autónomas más seguras, un tierra más justa, y un lugar mejor para vivir".