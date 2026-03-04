La Policía recoge pruebas sobre el estado de la pasarela de El Bocal

Operativo de rescate en El Bocal este miércoles - JUANMA SERRANO-EUROPA PRESS

SANTANDER 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han recogido esta mañana pruebas sobre el estado de la pasarela de madera de la zona de El Bocal de Santander que ayer, martes, se rompió y hundió cuando era atravesada por un grupo de siete estudiantes del CIFP La Granja de Heras (Medio Cudeyo), cinco de los cuales fallecieron. Además, una alumna sigue desaparecida y otra está grave pero estable en la UCI del Hospital Valdecilla.

En concreto, efectivos del Cuerpo encargados de la investigación -por orden judicial- han realizado un reportaje y han comprobado el estado de la estructura de madera que colapsó.

Así, han estado "identificando el espacio" en el que se produjo el accidente para aportar los primeros datos e informaciones a trasladar a la jueza encargada del caso, para identificar después las causas del siniestro. Y corresponde a las tres administraciones implicadas -estatal, autonómica y municipal- entregar toda la documentación requerida para determinar el momento en el que se produjeron los hechos y los antecedentes que hayan podido llevar a esa situación así como las circunstancias de los mismos.

Lo han indicado así este mediodía en El Bocal la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. En declaraciones a los medios, ambos han coincidido en que se aportará "toda" la documentación y además "con total transparencia" a la titular de la plaza número 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que estaba de guardia cuando sucedieron los hechos y que ha incoado las diligencias que se están practicando.

La regidora ha enmarcado esas pesquisas en una primera fase de investigación, que según ha dicho continuará cuando se encuentre a la persona que está desaparecida.

Igual, que ha vuelto a lamentar el "fatídico accidente", ha señalado que la búsqueda de esta joven se mantiene con los mismos dispositivos desplegados cuando se habilitó el operativo de rescate este martes por la tarde, a los que esta mañana se ha sumado el dron submarino de los GEO de la Policía Nacional desplazados desde Guadalajara.

La alcaldesa ha agradecido la labor que están desarrollando los equipos técnicos, que recuperaron cinco cuerpos de otros tantos jóvenes de entre 19 y 22 años, a cuyos familiares ha dado el pésame (esta tarde está previsto que los cadáveres pasen a su disposición), así como a alumnos y profesores de La Granja.

"Seguimos con la esperanza de recuperar a la única víctima que queda", ha expresado. "Hay muchísimas efectivos desplegados y por eso esa esperanza de recuperar a la única víctima (que queda por hallar) no la perdemos", ha agregado.

Al hilo, el secretario de Estado de Medio Ambiente, que también ha resaltado la profesionalidad de los equipos desplegados en la zona, ha señalado que la orografía es "muy complicada" para trabajar y que prácticamente todos los medios desplegados por tierra mar y aire están "volcados" en la zona "inmediata" a donde se produjo la tragedia.

"Seguiremos estando ahí, el conjunto de las administraciones, intentando dar por cerrada esta primera fase lo antes posible, la más dolorosa, que es la de atender a las familias", ha indicado Morán.

Ha añadido que una vez que se supere esta fase y la de aportación de la documentación -del Ministerio, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento- al Juzgado, llegará la de "reparar el daño producido, principalmente a las familias".