La Policía se refuerza para las fiestas de Torrelavega con unidad aérea, canina y caballería

Delegación y Ayuntamiento sostienen que la ciudad es "segura" y el alcalde subraya que la Policía "está perfectamente dimensionada"

TORRELAVEGA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La seguridad se reforzará en Torrelavega durante las Fiestas de la Virgen Grande con un amplio dispositivo de la Policía Nacional que en momentos puntuales duplicará la plantilla habitual del Cuerpo y que incluirá la presencia de la unidad aérea con helicóptero y drones, la unidad de caballería, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la de guías caninos.

El operativo, en el que también estarán el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), así como agentes de paisano, arranca este viernes con motivo del pregón de las fiestas, que se celebrarán hasta el 17 de agosto.

El dispositivo de refuerzo para La Patrona se ha presentado esta mañana en la comisaría con la presencia del alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, y del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que ha protagonizado en la capital del Besaya su primer acto oficial en el cargo del que tomó posesión el lunes.

Tanto él como el regidor han coincidido en trasladar el mensaje de que la ciudad "es segura y lo va a ser también en estas fiestas patronales", como han subrayado acompañados por la jefa superior de Policía en Cantabria, Carmen Martínez; el comisario jefe en la ciudad, Fernando Chemelal; y la teniente alcalde en funciones, Patricia Portilla.

En este sentido, Casares ha subrayado que, como se dio a conocer en la reciente Junta de Seguridad Local, la ciudad ha registrado una reducción del 30% en los delitos de carácter sexual, así como descensos en infracciones graves y leves, lo que a su juicio avala el trabajo de los cuerpos de seguridad.

"La Policía Nacional está, va a estar y con todos los medios que sean necesarios para garantizar la seguridad", ha afirmado, al tiempo que ha hecho un llamamiento a vecinos y visitantes para que disfruten de las fiestas con civismo.

MENSAJE DE "TRANQUILIDAD"

Preguntado por los últimos incidentes ocurridos en Torrelavega, como la reyerta con armas blancas que tuvo lugar el pasado sábado, el delegado ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" y ha asegurado que la ciudad es "segura", aunque se den "algunas incidencias y algunos hechos" que, según ha dicho, son "puntuales".

"Los datos nos dicen que la delincuencia y los crímenes de todo tipo se están reduciendo en Cantabria", ha incidido, si bien ha apostado por "seguir trabajando, redoblar esfuerzos e incrementar las actuaciones" tanto de Policía Nacional como Policía Local para reducir este tipo de situaciones.

En la misma línea, el alcalde ha destacado que la "colaboración" entre Policía Nacional y Policía Local es "absoluta, diaria, de minuto a minuto", y eso "nos permite afirmar con firmeza que Torrelavega es una ciudad segura, y defenderlo con los datos que lo hemos hecho en la última Junta Local de Seguridad, pese a que se intente transmitir cualquier otra opinión no fundada".

En este sentido, en plena campaña de concentraciones de la Policía Local para exigir mejoras para el Cuerpo, que esta misma semana ha dicho que se encuentra "desbordado" para hacer frente al incremento de afluencia que se prevé en las fiestas, el alcalde ha asegurado que su plantilla está "perfectamente dimensionada".

"La plantilla de la Policía Local en Torrelavega hoy es superior a la que teníamos hace uno, dos y tres años" y, aunque las competencias de la Policía Nacional son distintas, "su refuerzo es más que bien recibido, porque disponen de unidades y medios -desde la UPR hasta la policía montada o los equipos aéreos- que nos hacen estar a todos más tranquilos", ha dicho.

Aún así, ha querido "agradecer" a la Policía Local el "esfuerzo" por mantener esta seguridad. "Gracias al trabajo conjunto y a la experiencia de años anteriores, las fiestas se celebran sin incidentes relevantes y con un operativo que garantiza la tranquilidad de vecinos y visitantes, ha sentenciado.