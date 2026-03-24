La Policía de Santander denuncia a ocho conductores positivos en drogas este lunes

Archivo - Policía Local de Santander. - NACHO CUBERO/EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha expedientado a ocho conductores que dieron positivo en drogas, y uno de ellos además en alcohol, cuando circulaban por diferentes calles de la ciudad este lunes entre las 11.10 y las 21.20 horas.

Dos fueron localizados en la calle Alta, ambos conductores de turismos, que fueron interceptados por infracciones de tráfico y que dieron positivo en opiáceos y THC.

Otros tres fueron localizados en un control en la calle Atilano Rodríguez. Se trata del conductor de un patinete eléctrico que dio positivo en THC, y al que se incautaron dos cogollos de marihuana; y los conductores de sendos turismos, uno positivo en cocaína, y otro en cocaína, THC y anfetaminas.

Dos conductores de turismos también fueron denunciados en un control en la calle Aviche por dar positivo en cocaína y THC en un caso, y en otro, en cocaína, THC y opiáceos.

Además, en la avenida de Los Castros, el conductor de un turismo que fue interceptado por una infracción de tráfico dio positivo en cocaína y en la prueba de alcoholemia.