La Policía de Santander no realizará controles de botellón ni de alcohol en Nochebuena

SANTANDER, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos APLB-USO, CCOO, CSIF, SIEP y UGT han confirmado este lunes que el Ayuntamiento de Santander no ha previsto, ni podrá activar, ningún dispositivo especial de Policía Local para la tardenoche de Nochebuena, el 24 de diciembre, de modo que no habrá refuerzos ni servicios extraordinarios, y, como consecuencia, no habrá controles de botellón y alcohol ni de vehículos, ni cortes físicos de vías-

En un comunicado este lunes, los sindicatos han explicado que no se van a cubrir servicios extraordinarios ya que la plantilla mantiene la decisión "unánime e inamovible, forzada por más de un año y medio de incumplimientos sistemáticos y ausencia total de negociación", de no realizar horas extra ni prolongaciones de jornada.

A ello se suma que el día 24 se inicia el periodo de vacaciones del personal, por lo que no existirá ningún refuerzo adicional sobre el servicio ordinario.

El resultado es que "no habrá dispositivo especial de seguridad para tarde y Nochebuena, no se realizarán controles de botellón y alcohol ni de vehículos, ni cortes físicos de vías".

Las organizaciones sindicales han subrayado que se trata "de una consecuencia directa de la falta de planificación, previsión y responsabilidad del Ayuntamiento de Santander".

En este sentido, han denunciado que el Consistorio "está incumpliendo de manera sistemática los efectivos mínimos acordados en la Policía Local, una situación que se produce de forma continuada y que agrava todavía más la desprotección de la ciudad y de los propios agentes".

Han ahondado en que servicios como la recogida de llamadas y la investigación de accidentes quedan muchos días con solo un componente y que la falta de efectivos "ha alcanzado un punto extremadamente preocupante, hasta el extremo de que ni siquiera se están cubriendo puestos básicos de seguridad en edificios municipales".

Así, han indicado que la sede de la Policía Local, donde los ciudadanos acuden diariamente a interponer denuncias y realizar gestiones, no cuenta con cobertura permanente de seguridad; y el recinto de La Magdalena lleva varios días sin servicio de vigilancia, permaneciendo cerrado al público por la ausencia total de efectivos.

Al respecto, han afirmado que esta situación ha sido advertida reiteradamente al concejal del área, Eduardo Castillo, y al equipo de Gobierno. "Las propuestas y solicitudes fueron planteadas desde el primer momento, pero la respuesta municipal ha sido dilatar y aplazar sin aportar soluciones reales", por lo que en su opinión, "queda más que evidente la nula intención negociadora del Ayuntamiento cuando el concejal de Policía incumple su propia palabra, ni tan siquiera se pone en contacto con los representantes".

Los sindicatos han insistido en que la Policía Local "no ha abierto el conflicto" sino que lo ha hecho el Ayuntamiento "con su incumplimiento de acuerdos, negativa a negociar durante más de 18 meses y absoluta falta de planificación". Además, han precisado que la Policía Local "no está en huelga" sino que "cumple estrictamente su servicio ordinario".

INSTRUCCIONES

Por otra parte, los sindicatos han indicado que, por cada turno y de manera diaria, "el Ayuntamiento emite instrucciones para que la Policía Local realice y corrija estacionamientos indebidos en determinadas calles, así como entre 10 y 15 controles de estacionamientos y actuaciones de actividad repartidos por toda la ciudad, muchas de ellas derivadas de sugerencias y demandas vecinales".

Y han concluido reiterando que la ausencia de dispositivos especiales y de cobertura en edificios municipales "es responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento de Santander".