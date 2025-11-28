Un policía y un vecino que actuaron en el incendio del edificio de La Albericia y el 112 reciben Medallas al Mérito

Medallas al Mérito de Protección Civil. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y la directora general de Protección Civil del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, han presidido este viernes el acto de entrega de condecoraciones al Mérito de la Protección Civil en Cantabria, en el que han sido reconocidos un agente de la Policía Nacional y un vecino por su actuación en el incendio del edificio de La Albericia en octubre de 2024, y el 112 Cantabria por su 25 aniversario.

Fontal, el agente condecorado con la Medalla al Mérito de la Protección Civil en categoría de bronce con distintivo rojo, ha dedicado este reconocimiento a sus compañeros del Grupo de Atención Ciudadana (GAC) de la Policía Nacional en Santander.

Por su parte, Johan Samuel Yarleque ha agradecido la Medalla al Mérito de la Protección Civil, en categoría de bronce con distintivo blanco, por lo que hizo el día de la explosión y posterior incendio del edificio en el que residía en La Albericia, donde saltó desde una altura superior a seis metros para sacar a su esposa, madre e hija del inmueble, un salto con el que se dañó la columna.

Ha relatado que, tras el siniestro, permaneció cuatro días en coma y en la cámara hiperbárica y, al despertar, no sabía si podría recuperar la movilidad o si se quedaría inválido, pero ha logrado recuperarse "gracias al esfuerzo de todos los profesionales que me han atendido en Valdecilla y a mi familia".

Desde el 112 ha recogido la Medalla al Mérito de la Protección Civil por el 25 aniversario de su constitución en Cantabria el jefe de sala Fernando Arroyo, quien ha puesto en valor la "labor silenciosa" que hacen los trabajadores de la sala de emergencias para atender las emergencias o incidencias y coordinar al resto de servicios implicados en el sistema.

"Cada día una media de 800 incidencias o llamadas de emergencia que en las épocas estivales o durante fenómenos adversos pueden llegar a estar rondando las 1.500", ha dicho Arroyo, que ha agradecido el reconocimiento, así como el trabajo conjunto con Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Locales, Agrupaciones de Protección Civil y el resto de servicios.

"SOLIDARIDAD, RESPONSABILIDAD Y HUMANIDAD"

El delegado, Pedro Casares, ha ensalzado los valores de "solidaridad, responsabilidad, humanidad, compromiso y entrega" de quienes participan en el sistema de Protección Civil y el "compromiso cívico" de muchos ciudadanos que, sin uniforme, contribuyen a "salvar vidas".

Sobre los reconocimientos, ha puesto en valor al conjunto de los profesionales del 112 Cantabria que "cada día en lo único que piensan es ayudar a los demás", atendiendo "situaciones difíciles" como emergencias meteorológicas, rescates, dispositivos preventivos, apoyo logístico en eventos y, sobre todo, con una "atención cercana a los vecinos y a las vecinas que necesitaban ayuda inmediata".

A Rafael Fondal, el agente de la Policía Nacional reconocido, le ha agradecido su "trabajo ejemplar" en el incendio del edificio de La Albericia, donde murieron tres personas a los que el delegado también ha recordado.

Y sobre Johan Samuel Yarleque, vecino de aquel inmueble de La Albericia y también condecorado, el delegado le ha agradecido "ser un ciudadano ejemplar y una persona valiente que arriesgó su vida para ayudar en el incendio de este edificio a salvar y proteger la vida de los demás".

De todos ellos, Casares ha ensalzado que son "el mejor ejemplo de la mejor España y de la mejor Cantabria que, tras 50 años después de abrazar la democracia, nos reconforta en el país que vivimos y al que servimos".

Por su parte, la directora general de Protección Civil, que ha iniciado su intervención con un recuerdo a las víctimas de la DANA, ha ensalzado estos reconocimientos que se conceden a personas y entidades por "su entrega, profesionalidad y humanidad". "Cada medalla que hoy imponemos encierra una historia de compromiso, de servicio público y, en muchos casos, de auténtica valentía", ha indicado.

Barcones ha destacado el reconocimiento a Fontal por su intervención, con la que contribuyó a que se pudiese rescatar a varias personas del edificio afectado por la explosión en La Albericia y en la que fallecieron tres personas; así como al ciudadano que "sin uniforme y sin obligación alguna arriesgó su vida en el incendio de su propio edificio para ayudar a otros".

Sobre la medalla al 112 de Cantabria, ha destacado que "el 112 es el auténtico corazón operativo de cualquier emergencia". "Esta medalla reconoce vuestro trabajo, pero quiere ser también un impulso para seguir adelante con el mismo compromiso de siempre", ha manifestado.