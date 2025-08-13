Polientes registra 36 grados este miércoles, la máxima de Cantabria

SANTANDER 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Valderredible ha vuelto a registrar la temperatura máxima de Cantabria este miércoles, en esta ocasión en la localidad de Polientes, donde había 36 grados a las cuatro de la tarde.

Y veinte minutos después, en Cubillo de Ebro (que el martes alcanzó los 40 grados), el mercurio marcaba 35,3 en los termómetros, por delante de los 32,3 en Fuente Dé, en Camaleño, en la comarca lebaniega.

También en el sur, en Reinosa, se han superado los 30 grados (30,6 ºC pasada la una de la tarde). Y destacan también, ya por debajo de esa barrera pero de madrugada, a las 3.20 horas, los 29,5 grados de Ramales de la Victoria, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

La Cantabria del Ebro, el Valle de Villaverde, Liébana y el centro estaban este miércoles en aviso por tormentas, y el jueves lo estará de nuevo la zona del Ebro, pero por calor, por máximas de hasta 36 grados en Valderredible.

La máxima de esta jornada en España han sido los 43,8 grados de Almonte, en Huelva.