Polientes supera los 35 grados

Archivo - Imagen de Valderredible.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE - Archivo

SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad cántabra de Polientes, en el municipio de Valderredible, ha superado en la tarde de este jueves los 35 grados centígrados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

En concreto, ha alcanzado los 35,2 grados a las 16.30 horas, valor con el que se ha situado a la cabeza de las máximas regionales. En cuanto a la lista nacional, la ha liderado Cieza (Murcia) con 44,7ºC.

Mientras, otros puntos de la comunidad han pasado la barrera de los 30ºC, como es el caso de Cubillo de Ebro, también en Valderredible (34,3ºC), Ramales de la Victoria (33,2ºC), Reinosa (32ºC) y Bárcena Mayor, en Los Tojos (31,4ºC).

Y en el litoral, las temperaturas no han llegado ha superarlos. Así, Castro Urdiales se ha quedado en 27,7 grados; Santander a 24,6ºC y San Vicente de la Barquera 24,5ºC.