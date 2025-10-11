La portavoz del PRC de Cartes niega haber suscrito ningún comunicado en apoyo a Molleda

SANTANDER 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Cartes, Emi Peón, ha negado "rotundamente" haber suscrito ningún comunicado de apoyo al exalcalde socialista y actual secretario de organización del PSOE de Cantabria, Agustín Molleda, ante la polémica surgida por la estabilización de su plaza y la de su hermana como trabajadores municipales durante su mandato, y ha pedido explicaciones a la regidora, Lorena Cueto (PSOE), por la información publicada en algunos medios de comunicación.

Según ha explicado este sábado en nota de prensa, la regidora contactó ayer con ella para darle a conocer un comunicado del Ayuntamiento en defensa de la actuación de los trabajadores municipales, pero "en ningún momento planteó un apoyo para el exalcalde como el que se está difundiendo", ha dicho.

Ha aclarado que "nadie pone en cuestión la actuación de los trabajadores municipales, ni la legalidad del procedimiento", sino que, en el caso de Molleda, lo que se cuestiona es "la ética y la responsabilidad" del exregidor, por "haber tomado parte en un procedimiento laboral en el que él mismo y su familia estaban directamente implicados". Algo que los regionalistas "no lo podemos apoyar", ha aseverado.

En el comunicado citado y remitido este viernes por el Ayuntamiento, la Corporación ha afirmado que sus 13 miembros -diez concejales del PSOE, dos del PP y uno del PRC- no están dispuestos "a que nadie deslice una cortina de desinformación o desconfianza en ninguno de los procedimientos o expedientes tramitados o en tramitación en este Ayuntamiento, poniendo en duda nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y méritos, habiéndose convocado un proceso ajustado a derecho, al que pudo presentar instancia cualquier ciudadano interesado y mediante el cual se estabilizaron un total de 26 puestos en nuestro Ayuntamiento, de personas que llevaban más de 10 años prestando sus servicios en esta entidad, con los derechos laborales que eso implica".