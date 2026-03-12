El PP acusa a Casares de "mentir" sobre el viaje a México por el que no estuvo durante la tragedia de El Bocal

El delegado del Gobierno en Cantabria y líder autonómico del PSOE, Pedro Casares, en la exhumación de los restos de Matilde de la Torre en México - FACEBOOK PEDRO CASARES

SANTANDER, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado al delegado del Gobierno y secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, de "mentir" sobre el viaje a México que hizo que no estuviera presente tras la tragedia de El Bocal, en la que la semana pasada fallecieron seis jóvenes y otra resultó herida tras desplomarse una pasarela y caer al mar y las rocas.

Y es que, según este partido y en contraposición con lo dicho por el socialista, el viaje no era de trabajo y pudo haber regresado tras el suceso.

Mientras Casares explicó hace unos días que no había vuelto tras la tragedia porque los vuelos no le permitían llegar antes del jueves 5, el PP sostiene que "debió haber vuelto" y pudo hacerlo, ya que entre el día del suceso --martes 3-- y el viernes 6 hubo 16 vuelos directos entre México y España "con plazas disponibles", además de "múltiples conexiones internacionales".

"¿Y entonces por qué no volvió? ¿Quizás es que el señor Casares aprovechó este viaje para tomarse unas vacaciones --entonces sí sería un viaje de ocio-- y no le apetecía volver?", ha preguntado en rueda de prensa este jueves el coordinador general del PP de Cantabria y portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan José Alonso.

A juicio del PP, Casares tuvo un "comportamiento miserable" cuando "decidió quedarse en México mientras los equipos de rescate estaban buscando las víctimas", "tratando de esconderse de sus responsabilidades como delegado del Gobierno y mintiendo" en sus justificaciones para no haber regresado tras la tragedia.

Además, los populares han denunciado que mientras él estaba "de vacaciones", daba "órdenes a su gente para filtrar informes interesados" en relación a los hechos.

EL PP PIDE A CASARES EXPLICACIONES

El PP cree que Casares debe explicar de forma "clara e inmediata" a los cántabros "por qué ha mentido"; "qué tenía que hacer en México tan importante para no suspenderse" tras la tragedia.

En este sentido, Casares explicó hace unos días que se trató de un viaje "de trabajo" para asistir a la exhumación de los restos de la política socialista, pedagoga y escritora cántabra Matilde de la Torre, que murió en 1946 durante su exilio en México.

Los populares han pedido al socialista "que deje de mentir" y que explique "de forma clara e inmediata" su agenda pública durante su viaje a México, quién lo pagó y quién formaba parte del mismo --hay fotografías que muestran que en el homenaje a Matilde de la Torre ofrecido por el Ateneo Español en México, Casares estuvo acompañado de la presidenta de la Fundación Matilde de la Torre, Paz de la Cuesta, y la concejal de Cultura de Cabezón de la Sal, la también socialista María Jesús García Hoyos)--.

Además, consideran que Casares debe explicar también "el cronograma completo" de las actuaciones de la Demarcación de Costas en relación a la senda costera y a la pasarela siniestrada en el suceso que formaba parte de este itinerario.

Los populares han instado al socialista a ofrecer estas explicaciones de forma "voluntaria" pero han advertido que, si no lo hace, lo "van a exigir en todas las instancias" que puedan, como el Congreso de los Diputados o desde el Parlamento regional.

"Si Pedro Casares no da la cara y no da las explicaciones de forma clara e inmediata, seguiremos tomando medidas para que los cántabros sepan la verdad, porque hay fotos en México que hablan por sí solas. Cada uno sabrá dónde están sus responsabilidades y cuáles son sus prioridades", ha aseverado Alonso.

En contraposición a Casares, Alonso ha puesto en valor la actitud de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y de los concejales del PP que estuvieron "desde el primer momento cumpliendo con su obligación, acompañando, consolando, llorando por las familias y apoyándolas en todas sus necesidades".

"La propia alcaldesa ha estado gestionando reservas de hotel para esas familias", ha destacado Alonso, que ha señalado que "en la vida lo primero hay que ser persona y hay que estar a las duras y a las maduras y lo que no se puede estar es solo a la foto y a cobrar".

Alonso ha señalado que "será la justicia la que determine las causas de ese terrible accidente y las responsabilidades".