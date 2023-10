El PP acusa al PSOE de dejar un "agujero" de 5 millones en la Sociedad Regional de Cultura y Deporte

Cantabria recibe 2.351 millones de euros el Estado en 2023, según datos provisionales



SANTANDER, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Eva Guillermina Fernández (PP), ha denunciado que el PSOE dejó la pasada legislatura, en la que gestionó este departamento, un "agujerito" de cinco millones de euros en la Sociedad Regional de Cultura y Deporte (SRECD).

Por ejemplo, ha señalado que los anteriores gestores se gastaron tres millones de euros que se iban a destinar a las obras de rehabilitación de la Lechera de Torrelavega en "pagar a proveedores durante el mes de junio en una permanente huida hacia delante".

Fernández se ha pronunciado así durante su intervención en el Pleno del Parlamento de este lunes, en el que ha respondido a las preguntas del PSOE sobre por qué no se han convocado este año las subvenciones para el fomento del deporte para personas con discapacidad.

PP y PSOE se han acusado mutuamente de tener la responsabilidad de no haber sacado adelante las subvenciones. Mario Fernández, que la pasada legislatura fue director general de Deporte, ha preguntado a los 'populares' por qué no las han convocado si el año pasado se hizo en junio, y la consejera ha respondido que los socialistas son los "responsables directos" por no haberlo tramitado antes de abandonar el Gobierno tras las elecciones de mayo.

"Si hubieran hecho su trabajo, aunque hubiera sido con retraso las habríamos tenido", ha asegurado Fernández, que ha argumentado que a la llegada del PP al Ejecutivo la Consejería de Deporte tuvo que poner en marcha las ayudas nominativas "en tiempo récord", pero no tuvo "tiempo material" de sacar subvenciones de concurrencia competitiva como éstas.

INVERSIONES EN MATERIA FERROVIARIA

También ha intervenido en el Pleno el consejero de Fomento, el 'popular' Roberto Media, sobre las reivindicaciones de Cantabria al Gobierno central en materia ferroviaria ante las continuas averías en los trenes y los nuevos vehículos comprometidos por el Ministerio para 2026.

Media ha respondido a preguntas de Vox sobre este asunto, ya que su portavoz, Leticia Díaz, ha opinado que desde el Ejecutivo "nos están vacilando" con las inversiones en los trenes y ha pedido al consejero que "no se deje tomar el pelo".

Sin embargo, Media ha asegurado que su departamento "va a ser el primero en reivindicar" las necesidades de los cántabros y "no va a aceptar" que Renfe y Adif no cumplan los compromisos adquiridos con la comunidad, pero que cree que "por primera vez en muchos años se están tomando esto en serio" y que están "avergonzados" por lo que ocurrió con los trenes que "no cabían en los túneles".

También ha señalado que, si se cumple lo prometido --tal y como exigió en la última reunión de la Mesa del Ferrocarril del pasado 20 de octubre--, las mejoras en las Cercanías en Cantabria "van a ser evidentes".

Además, ha remarcado que el Gobierno del PP va a reivindicar ante el Ejecutivo central, además de la renovación de los trenes que tienen que llegar en 2026, las obras del AVE hasta Reinosa, el tren entre Santander y Bilbao y la estación intermodal en el Polígono de La Pasiega.

Por su parte, el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha intervenido en la sesión plenaria para detallar los ingresos que Cantabria recibe del Estado, también a petición de Vox.

INGRESOS DE CANTABRIA

Agüeros ha indicado que el hecho de que el Gobierno central siga en funciones y no pueda aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 ha supuesto una dificultad para elaborar los Presupuestos Generales de Cantabria del próximo ejercicio, que el Ejecutivo regional aprobará mañana.

Por ello, se ha optado por ser "prudentes" tomando como referencia las aportaciones recibidas de este año, pero sin contar con algunas partidas que el Gobierno ha consignado este año para Cantabria como la de las obras del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), que no volvería a transferirse si se prorrogara el presupuesto.

Según ha indicado el consejero, el dato provisional antes del cierre del ejercicio 2023 refleja que Cantabria ha recibido 2.351 millones de euros el Estado, de los que 2.226 millones corresponden a entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica y el resto a transferencias en materia de servicios sociales y dependencia (50 millones), Servicio Público de Empleo Estatal (40), sanidad (10), Plan de Vivienda (7), industria (5), igualdad (4), IRPF (4) y educación (3).

Sobre el límite de gasto no financiero de 2023, de 3.051 millones, los ingresos que se reciben del Estado suponen un 77% de los ingresos no financieros que puede recibir Cantabria en 2023.

Si a esta cifra se suman los 33 millones consignados en los PGE de 2023 para el Hospital Valdecilla, los 11 millones para La Pasiega y los 11 para el MUPAC, esto supondría que el porcentaje de ingresos recibidos del Estado en 2023 podría ascender al 79%, ha explicado el titular de Economía.