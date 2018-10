El PP critica la "hipocresía" de Revilla respecto a la llegada del AVE a Cantabria

Actualizado 02/09/2011 16:48:13 CET

Van den Eynde reprocha al líder del PRC que "no haya sido capaz de disculparse por haber condenado públicamente a Bárcenas"

SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Popular, Eduardo Van den Eynde, ha considerado "pasmoso a la vez que preocupante" que el secretario general del PRC y ex presidente del Gobierno regional, Miguel Angel Revilla, "insista en presentarse como el adalid de la reivindicación después de someter a los cántabros al permanente engaño sobre el AVE durante dos legislaturas".

Van den Eynde se ha referido a las declaraciones efectuadas este viernes en relación con el AVE por el líder de los regionalistas cántabros, del que ha criticado su "hipocresía" y ha afirmado que "ya no va a engañar a nadie".

El portavoz del Partido Popular en el Parlamento ha replicado a Revilla que precisamente este jueves dos consejeros del Gobierno de Ignacio Diego se han reunido con el secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento para reclamar las inversiones en la línea ferroviaria Santander-Madrid que el anterior Ejecutivo dejó "totalmente empantanadas".

Para Van den Eynde, "quien hace dos días era el cómplice de la paralización de esta importante infraestructura no puede hoy presentarse con el discurso de que es quien va a tratar de conseguirla".

"A estas alturas es evidente el flagrante agravio que Cantabria ha recibido con relación a la alta velocidad respecto a las comunidades vecinas, algo provocado en gran medida por la ausencia de reivindicación de quienes se dicen regionalistas y que optaron por plegarse a las imposiciones de los socialistas para mantenerse en el sillón", ha denunciado.

En opinión de Van den Eynde "toda esta operación de Revilla presentándose a las generales y pretendiendo hacerlo como el defensor de unos intereses de Cantabria que tuvo olvidados en el cajón durante los ocho años que los socialistas le hicieron presidente", es una "estrategia montada" por el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba con el fin de tener "puntuales aliados con los que pactar la continuidad del PSOE en el Gobierno de España en el muy poco probable caso de que el Partido Popular no consiguiese la mayoría absoluta el próximo 20 de noviembre".

BÁRCENAS

Eduardo Van den Eynde se pregunta "con qué dignidad el PRC pretende exigir en Madrid lo que ha tolerado durante ocho años al frente del gobierno de nuestra comunidad". No obstante, ha afirmado que esta "falta de vergüenza no sorprende" si se tiene en cuenta que el líder de los regionalistas "no es capaz de disculparse por haber condenado públicamente" al ex tesorero nacional del PP y ex senador por Cantabria Luis Bárcenas una vez se ha sobreseído la causa que pesaba en su contra.

Con relación a este asunto el portavoz del grupo parlamentario Popular ha destacado que tanto en los medios de comunicación como en sede parlamentaria, el señor Revilla puso a Luis Bárcenas "como un ejemplo de corrupción, incluso cuando él tenía dentro de su propio Gobierno consejeros imputados".

"Lo digno sería retractarse y disculparse públicamente por las descalificaciones lanzadas a una persona inocente y por haber contribuido a su linchamiento público antes del juicio, pero ya sabemos que eso es pedir peras a un olmo", ha concluido Eduardo Van den Eynde.