El PP critica la "mala gestión" del argayo de la A-67

Publicado 10/07/2019 12:50:43 CET

TORRELAVEGA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo popular de Torrelavega, Marta Fernández-Teijeiro, ha criticado la "inaudita mala gestión" llevada a cabo por la Delegación del Gobierno, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega con motivo del corte total del tráfico en la autovía A-67, dirección a Torrelavega, tras el argayo registrado a la altura de Barreda.

Para Fernández-Teijeiro, ha habido "una dejación clarísima y una incompetencia" que ha costado "muchas horas de trabajo perdidas" y ha causado un aumento de la contaminación por el "continuo atasco", tanto en la A-67 como en la Nacional 611. "Se ha mantenido a la gente durante horas en auténticas ratoneras sin dar información fidedigna al usuario ni soluciones de tráfico", ha criticado en nota de prensa.

A su juicio, "lo más lógico" hubiera sido dar instrucciones a Tráfico para desviar hacia Solares los vehículos que iban a Torrelavega desde Santander, Bezana o Boo de Piélagos, y hacia Renedo-Zurita-Sierrapando o Gornazo-Polanco-Sierrapando a aquellos que se querían incorporar desde más al sur". "No había ninguna necesidad de mantener a las personas atrapadas durante horas y horas", ha asegurado.

Según la portavoz popular, ha existido "cierta dejación" del Ayuntamiento de Torrelavega, ya que este episodio afecta a los vecinos y a las empresas del municipio de forma "muy importante", además de a la calidad del aire en Barreda, y no se ha "visto" una acción municipal "ágil ni dinámica para intentar minimizar el impacto de esta mala gestión". "Torrelavega se ha bloqueado y no hemos visto in situ a nadie del equipo de gobierno", ha señalado.

Fernández-Teijeiro considera también "muy preocupante" que no se tomaran medidas previas en la zona afectada por el argayo. "La composición del terreno es conocida; que suele llover mucho en Cantabria, también". Por ello se ha preguntado si ante los avisos de la Agencia de Meteorología, AEMET, que "no dejaban lugar a dudas" era "realmente imposible" haber tomado más precauciones, sobre todo cuando hay viviendas muy próximas a esta infraestructura.

"Hay que calificar a la Delegación del Gobierno con un suspenso por el modo en que ha gestionado este problema, y por su parte la reacción del Ayuntamiento de Torrelavega ha sido inexistente, y la del Gobierno de Cantabria ha sido mínima, limitándose a las redes sociales".

En este sentido se ha preguntado "quién puede leer mensajes en las redes sociales cuando está al volante de su vehículo", y ha concluido que "no se ha dado la sensación de estar preparados y organizados para estos cortes de tráfico en vías de gran capacidad".