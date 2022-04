El PP dice que en Cantabria "contrata el Gobierno, no las empresas"

SANTANDER, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha afirmado hoy de que las contrataciones con dinero público están "falseando" los datos de empleo en Cantabria. "En Cantabria contrata el Gobierno, no las empresas", ha afirmado el diputado regional y portavoz de Empleo del Grupo Popular, Lorenzo Vidal de la Peña, tras la publicación de los datos del paro registrado en el mes de marzo.

En un comunicado, Vidal de la Peña ha recordado que Cantabria tiene hoy 36.802 personas en situación de desempleo, 729 personas paradas menos que el mes anterior, un 1,94%. Sin embargo, el diputado ha apuntado la necesidad de "sacar de la ecuación el número de parados que han dejado de serlo porque están siendo contratados por los ayuntamientos con dinero público".

En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Cantabria dedica 52 millones de euros en dos años para que los ayuntamientos contraten a 3.000 personas por periodos de tres a seis meses. A esta cantidad hay que añadir otros cinco millones de euros para que las corporaciones locales contraten durante 12 meses a cerca de 200 jóvenes menores de 30 años.

Así, según ha señalado, tras la aprobación de la orden que regula la concesión de subvenciones a los ayuntamientos para la realización de contrataciones por tres o seis meses, un yuntamiento como Noja, por ejemplo, aumenta su plantilla en 100 personas. "Son 100 personas que dejan las listas del paro, pero no porque hayan conseguido un empleo real en una empresa sino porque se incorporan a un programa del Gobierno", ha dicho.

"Es fácil bajar el paro cuando los contratos que se firman cuestan 60 millones que paga el contribuyente; pero este dinero que sacamos del bolsillo de los cántabros no sirve para mejorar la actividad económica en la Comunidad ni la empleabilidad de las personas contratadas con esta fórmula por la sencilla razón de que son recursos que no pasan por el circuito de la economía productiva real, la que crean y sostienen las empresas", ha asegurado Vidal de la Peña.

El diputado del PP ha matizado que "por supuesto que el apoyo a las personas en situación de desempleo es imprescindible", pero no debe servir para que el Gobierno "engañe a los cántabros diciendo que baja el paro porque no es así". "El para baja cuando lo bajan las empresas, no los ayuntamientos", ha afirmado.

El diputado popular también ha denunciado que a los ayuntamientos se les permiten las contrataciones temporales que las empresas sin embargo ya tienen prohibidas.

"Los datos de empleo en la comunidad son para seguir preocupados y ocupados en buscar soluciones reales y no cosméticas", ha asegurado Vidal de la Peña, porque "Cantabria permanece por debajo de la media nacional en recuperación del empleo en la comparativa con 2021 y cerca de 1.100 personas siguen en ERTE", ha recordado.