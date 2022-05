El PP dice que "la desidia y falta de política industrial de PRC y PSOE se ha cargado Sniace"

Fernández Teijeiro tiene "confianza cero" en las gestiones que "ahora prometen" PRC y PSOE, "que han dejado morir Sniace"

TORRELAVEGA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Torrelavega ha acusado al PRC y al PSOE de "cargarse Sniace" con su "desidia y falta" de política industrial y ha advertido de que, tras las decisiones de los administradores concursales y del Gobierno de Cantabria conocidas este jueves, "se entra en un proceso incontrolado que puede durar muchos años y no generar nada productivo en el complejo de Sniace ni en Torrelavega".

La portavoz municipal del PP, Marta Fernández Teijeiro, ha valorado de este modo la sanción de más de 37,2 millones de euros impuesta por el Ejecutivo PRC-PSOE a la química del Besaya y la venta de los activos de la empresa por lotes decidida por los administradores concursales, después de rechazar la única oferta presentada a la totalidad de la unidad productiva, y ha trasladado su apoyo a los extrabajadores directos e indirectos que habían depositado esperanzas en una viabilidad al menos parcial de la empresa.

"Está claro que los dos años de pasividad total de Gobierno y Ayuntamiento han sido mortales de necesidad para el proyecto", ha indicado Fernández Teijeiro, en el que ha señalado que "en dos años no se ha conocido ni una sola negociación ni propuesta del Gobierno ni del Ayuntamiento para dar viabilidad a Sniace".

De hecho, Marta Fernández Teijeiro considera que la gestión de regionalistas y socialistas, "que se manifestaban por Sniace cuando gobernaba el PP", incluso ha "entorpecido" el concurso, por ejemplo -ha dicho- mediante "litigios municipales contra la empresa o, ahora, con una enorme multa, sin precedentes en la autonomía que el Gobierno de Cantabria ha ocultado durante meses, en un ejercicio de absoluta falta de transparencia y de manipulación de la opinión pública, y que seguramente acabe en los juzgados".

La portavoz municipal del PP ha considerado que Sniace recibió "un golpe letal" cuando en febrero de 2020, en "activas" conversaciones con grupos de nuevos inversores, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "recortó" la retribución a la cogeneración, lo que condujo a "desvirtuar" el plan de financiación de la viabilidad de la compañía y "precipitó el cierre sin dar oportunidades a las nuevas inversiones, pues ese recorte implicaba para la cogeneración unas millonarias pérdidas anuales".

Entonces, según ha agregado la concejal del PP, "el presidente dijo tajante que no iba a aceptar el cierre de Sniace, pero la realidad es que hoy nos quedamos sin uno de los motores económicos laborales de los últimos 80 años en Torrelavega".

CONFIANZA CERO EN QUIENES HAN DEJADO MORIR SNIACE

La portavoz del PP en el Ayuntamiento ha dicho tener "confianza cero" en las gestiones que "ahora prometen" desde el PRC y el PSOE, "políticos que han dejado morir Sniace, que no han hecho nada en dos años, que no han terminado el PSIR de Las Excavadas al cabo de años y más años de trámites, y que lo único para lo que han tenido prisa es para promocionar unas piscinas del paleolítico en Sierrallana, no pueden generar confianza en los vecinos de Torrelavega y su comarca".

"Y si a esto se añade que hace solo tres años estaban prometiendo 2.000 empleos en unas minas de zinc, la conclusión es que no existe una seria política industrial en Cantabria y desde luego para Torrelavega esto es muy negativo", ha abundado Fernández Teijeiro. "No solo no hay 2.000 empleos más en el zinc, sino que hay 1.000 empleos menos en Sniace y sus proveedores", ha concluido.