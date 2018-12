El PP dice que el discurso de Revilla es "el mismo de siempre: promesas incumplidas y proyectos que no arrancan nunca"

Publicado 24/12/2018 13:22:02 CET

Iñigo Fernández cree que del discurso navideño del presidente se desprende que "en Cantabria sólo funciona lo que no depende de él"

SANTANDER, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Cantabria considera que el discurso de Navidad del presidente, Miguel Angel Revilla, "es el mismo discurso de todos los años: promesas incumplidas, proyectos que no arrancan nunca y tratar de apuntarse los éxitos de los demás, porque en esta región solo funciona lo que no depende de él".

Así lo ha manifestado en un comunicado de prensa el portavoz del PP de Cantabria y diputado regional, Iñigo Fernández, quien considera que "un año más", Revilla "ha vuelto a prometer los mismos proyectos del año pasado y del anterior, todos ellos absolutamente paralizados por la falta de gestión de sus consejerías".

Según Íñigo Fernández, portavoz del PP de Cantabria, "el discurso vacío, repetitivo y falto de credibilidad de Revilla es la consecuencia de su falta de gestión y su falta de trabajo". "Si nadie trabaja, si no se hace nada... difícilmente los proyectos se pueden poner en marcha", sostiene.

Para Fernández "es curioso que, a falta de proyectos propios, Revilla se atribuya a sí mismo los éxitos de los demás". Y asegura que "si en Cantabria hay menos parados que hace cuatro años, se debe a que gracias al gobierno del PP en España ha mejorado la situación económica y se han creado dos millones de empleos". "Lo que no dice Revilla es que en Cantabria se crea menos empleo que en el conjunto del país debido a que por parte del Gobierno regional no se hace nada", apostilla.

También se sorprende por "la capacidad de Revilla para atribuirse éxitos que no son suyos: la recuperación económica nacional, el incremento de las actividades en el Puerto de Santander, la Universidad de Cantabria, el Instituto de Hidráulica, el Centro Botín... todo lo que no depende de él". De hecho "en Cantabria solo funciona lo que no depende de Revilla", sentencia Fernández.

El portavoz regional del PP concluye su valoración advirtiendo que "las promesas de Revilla son las mismas de todos los años", pero "desgraciadamente nada avanza porque el presidente no gestiona, no trabaja y lleva cuatro años de vacaciones". Según Íñigo Fernández "el proyecto de Revilla está vacío, está agotado, está caduco".