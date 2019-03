Quirós: Lo único que debe decidir el Ministerio es si antepone a los ciudadanos o intereses de PSOE

Publicado 19/03/2019 19:25:01 CET

Pide a Zuloaga que "deje de servir a Pedro Sánchez" y "sirva" a los ciudadanos

SANTANDER, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, José Ignacio Quirós, ha replicado al delegado del Gobierno, el socialista Pablo Zuloaga, que "lo único que debe decidir el Ministerio para la Transición Ecológica es si defiende los intereses de los ciudadanos y atiende los informes técnicos, o antepone los partidistas del PSOE".

Así ha respondido Quirós a las declaraciones realizadas este martes por Zuloaga en las que éste afirmaba que será el Ministerio el que decida qué hacer con la obra "iniciada y suspendida cautelarmente" de los diques para la estabilización de las playas de Los Peligros, La Magdalena y Bikinis al no haber un acuerdo entre el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno regional.

"Santander y los santanderinos ya han expresado con claridad que quieren playas", ha aseverado Quirós en un comunicado de respuesta a las palabras de Zuloaga.

El edil ha indicado que el Ayuntamiento ha sido "absolutamente claro y coherente" en su posición con respecto a los diques. "Si dependiera del equipo de Gobierno municipal, esa obra estaría ya terminada", ha señalado Quirós.

El concejal ha afirmado que quienes están "retrasando" la decisión sobre el futuro de las playas santanderinas son los socialistas, "que no saben cómo salir del enredo en el que se han metido ellos solos".

"El Ministerio ya tenía que haber decidido si reanuda las obras, como reclaman los santanderinos y avalan los informes técnicos, o si las suspende definitivamente sin justificación alguna, como propone el PSOE", ha apostillado.

A su juicio, lo que están haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez y el delegado del Gobierno en Cantabria es una "absoluta dejación de funciones, dando largas y echando balones fuera mientras continúa imparable el deterioro de las playas".

En este sentido, Quirós ha recomendado a Zuloaga que "deje de servir a Pedro Sánchez y sirva a los santanderinos, a los turistas y a todos los que visitan la ciudad y contribuyen a sustentar el sector turístico de Santander y Cantabria".

"El señor Zuloaga debería escuchar lo que le están diciendo los hosteleros y los santanderinos y empezar a ejercer su cargo con responsabilidad, coherencia y sentido común", ha agregado.

Además, ha censurado que alegue que no se ha interrumpido el paso entre las playas y le ha preguntado "si hay que esperar a que ocurra eso para actuar o hay que esperar a que desaparezcan las playas para poner remedio".

LOS RELLENOS

También ha considerado "impresentable" que a un mes de la Semana Santa aún no se ha decidido si se realizarán los rellenos necesarios para que las playas estén en condiciones de uso en esas fechas.

Así lo ha dicho después de, cuestionado también por la petición cursada por el Consistorio al Ministerio y a la Demarcación de Costas para que, hasta que se tome una decisión sobre la obra, se rellenen las playas de cara a la temporada de Semana Santa y verano, Zuloaga haya dicho que a eso "será el propio Ministerio el que responda".

El concejal de Medio Ambiente ha reclamado al Gobierno socialista que "deje de buscar coartadas para no hacer nada, reanude de una vez las obras del proyecto de estabilización de las playas y realice los rellenos para la Semana Santa, que está a la vuelta de la esquina".

Ha señalado que el Ministerio tiene desde diciembre el acuerdo plenario que reclama la reanudación de las obras y ha añadido que "hace dos semanas" se le remitió también el acuerdo que demanda los rellenos para esta Semana Santa.

El acuerdo plenario al que hace alusión Quirós fue una moción del PP que pedía reanudar la obra de los diques, que salió adelante con el voto a favor de los populares y del edil no adscrito David González; la abstención de la no adscrita Cora Vielva, y con el voto en contra de PSOE, PRC, IU, Ganemos y el edil no adscrito Antonio Mantecón.

QUIRÓS: LOS QUE HAN ROTO EL ACUERDO HAN SIDO LOS SOCIALISTAS

Y también en respuesta a Zuloaga, Quirós ha señalado que "los que han roto el acuerdo en torno al proyecto de estabilización de las playas son los socialistas" y, a su juicio, por "motivos exclusivamente partidistas" y, a su juicio, "van en contra de los santanderinos".

"Se descuelgan echando por tierra 13 años de trabajo, incluido el de técnicos de reconocido prestigio internacional como los del Instituto de Hidráulica o el CEDEX", ha reprochado el edil a los socialistas.

Así lo ha apuntado después de que Zuloaga haya mantenido que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, dio a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, "la oportunidad de buscar consensos en cuanto a qué hacer con una obra con la que no hay ningún acuerdo en Cantabria" y, en vez de intentarlo, "actuó de manera impetuosa sin buscar ningún acuerdo".