El PP lleva al Parlamento de Cantabria la situación "crítica" del verdel - PP

SANTANDER 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular llevará al Pleno del Parlamento de Cantabria del próximo lunes la situación "crítica" del verdel, ante la pérdida de biomosa como consecuencia de su sobreexplotación por parte de países extracomunitarios. "Si no se soluciona el problema del verdel, la flota de anzuelo desaparecerá, pero eso al PSOE no le preocupa", ha dicho el diputado autonómico y senador, Íñigo Fernández.

Fernández ha indicado que las cuatro veces que ha defendido este tema en el Senado, los socialistas "siempre han preferido dar la espalda a la flota de anzuelo", y ha lamentado que "el PSOE de Cantabria no haya apoyado a los pescadores cántabros ni en Bruselas, ni en Madrid y difícilmente lo van a hacer en Cantabria".

Según ha afirmado, la sobreexplotación de esta especie se debe a la pesca que están haciendo flotas de países que no pertenecen a la Unión Europa y que faenan en las mismas aguas que los pescadores españoles. Y, ha señalado que mientras la cuota de España apenas superaba los 20 millones de kilos anuales, y ahora se ha reducido, los barcos de Noruega desembarcaban 300 millones, los de Islandia 160, los de Islas Feroe 140 y los de Groenlandia 80.

Por ello, tal y como recoge la exposición de motivos de la iniciativa, el Grupo Popular pide al Pleno que Cantabria muestre su preocupación por la situación en la que se encuentra la flota de artes fijas y menores debido al estado de la biomasa.

En segundo lugar, insta al Gobierno de España (PSOE-Sumar) a cumplir la resolución aprobada en el Parlamento de Cantabria el pasado 2 de diciembre de 2024.

Y, en tercer lugar, solicita que el Gobierno de Cantabria (PP) inste al Gobierno de España a abrir un proceso de diálogo con las comunidades autónomas afectadas (Cantabria, País Vasco, Asturias y Galicia), con representantes del sector (federaciones de cofradías de pescadores), con el fin de diseñar una estrategia de respuesta ante esta sobreexplotación.

Según Fernández, "nunca los socialistas apoyan en Madrid las reivindicaciones de Cantabria. Nunca, jamás. Y mucho menos todo lo que tiene ver con el sector primario. Los pescadores de sarda no les interesan. Los ganaderos, tampoco. A todo lo que tiene que ver con Cantabria siempre le dan la espalda".

El diputado ha destacado el "compromiso" del Gobierno de Cantabria que ha aprobado un fondo de 500.000 euros para compensar a los pescadores perjudicados por el desastre de la costera, "frente a un Sánchez que les da la espalda".